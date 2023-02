Herec Marek Fašiang ostro kritizuje návrh na zatváranie obchodov v nedeľu: Je to ako zo stredoveku, prevádzky stratia tržby

Známeho herca Mareka Fašianga nahneval návrh na nedeľné zatváranie obchodov, ktorý do parlamentu najnovšie predložila skupina poslancov z OĽaNO. Búria sa podnikatelia aj zamestnanci.

Herec v Bratislave prevádzkuje sedem kaviarní, a tak by preňho zatvorené obchody v nedeľu zrejme znamenali škrt cez rozpočet. „Mňa sa táto téma dosť dotýka. Je to jeden populistický návrh, ktorý sa chce niekomu zapáčiť,“ napísal. Na jeho vyjadrenie upozornil denník Plus jeden deň.

Bez otvorených obchodov stratia tržby

Situácia v gastre sa podľa Fašianga stále nespamätala z obdobia pandémie covidu, prevádzky sú stále v strate a trápi ich aj nižšia návštevnosť.

„V obchodných centrách, kde máme prevádzky, sme odkázaní na návštevníkov práve tých centier. Tieto obchodné centrá majú návštevnosť pre obchody, služby, niekde je to za deň aj 45-tisíc návštevníkov. Hlavne cez víkendy sú návštevnosti najsilnejšie,“ vysvetľuje herec.

„Logicky, keď príde k zavretiu obchodov počas nedele, je pekné, že reštaurácie a kaviarne budú môcť byť otvorené, ale pre koho, keď tam tí ľudia reálne nebudú,“ zdôvodňuje a dodáva, že tento návrh by výrazne obmedzil podnikateľov, pretože by prišli o tržby zo 4 až 5 dní mesiaca.

Argumenty poslancov neuznáva

Fašiangovi sa nepáčia ani argumenty poslancov, ktorí s návrhom prišli. „Podľa nich by matky mali byť v nedeľu doma s deťmi alebo aby išli do kostolov alebo do lesa. O.K., s týmto súhlasím, ale nikto nepovie návrh B, že ľudia, ktorí pracujú soboty a nedele, sú väčšinou ľudia v službách – a tam sa pracuje na zmeny,“ konštatuje.

„Keď má zamestnanec dlhý týždeň, pracuje pondelok, utorok, stredu a štvrtok má voľno a potom pracuje piatok, sobotu, nedeľu. Po tomto týždni má však krátky týždeň, keď robí iba dva dni a v piatok, sobotu, nedeľu nerobí. Toto tam nikto nespomína!“ hromží herec a podnikateľ v jednej osobe.

Argumenty poslancov, ktorí chcú nútiť ľudí, aby boli pri nedeľnom obede spolu alebo spolu chodili do kostola, vníma ako „trošku stredoveký názor“.

