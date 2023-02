FOTO: Dom v Malešiciach ťa ohúri ružovým ostrovčekom aj drahým umením

Hravý interiér domu v Malešiciach pochádza z dielne štúdia ti_architekti. Na prvý pohľad zaujme svojou odvážnou farebnosťou. Farebné akcenty zakomponovali architekti nielen do spoločenského priestoru s kuchyňou, ale do každej obytnej miestnosti. V centre pozornosti je pastelovoružový kuchynský ostrovček, ktorý váži až 400 kíl. Zaujmú ťa však umelecké objekty aj špeciálna herňa pre deti.

Novostavba bola navrhnutá podľa požiadaviek páru Anety a Radka. Dostatok času venovali návrhu interiéru, no aj výberu samotnej lokality, kde mal ich domček stáť. Mal sa nachádzať blízko centra. Ideálne obklopený lesom a parkmi, keďže rodina rada trávi čas na prechádzkach v prírode.

S projektom začalo štúdio pracovať v roku 2020. Dom so všetkým vybavením aj so záhradou dokončili v auguste 2022.

„Našou úlohou bolo spracovať kompletnú interiérovú časť, a keďže nás investor prizval ešte v počiatkoch stavby, bolo možné čiatočne ovplyvniť aj dispozičné riešenie. Navrhli sme tak interiér, ktorý bude naozaj odrážať potreby rodiny s troma malými deťmi a so psom. Aj vzhľadom na deti a veselú povahu členov, ktorí sa radi stretávajú so svojimi priateľmi, sme chceli, aby priestor pôsobil sviežo, hravo a farebne,“ vraví dizajnérka Martina Šandová zo štúdia ti_architekti.

Ružový ostrovček ti určite hneď udrie do očí. Zdroj: ti architekti/Zuzana Veselá

Nebáli sa farieb

Majitelia chceli spolupracovať s niekým, kto im zariadi celý dom a vyberie vhodný nábytok. „Príjemným osviežením bol pre nás klient, ktorý sa nebál farieb, naopak, bola to jedna z požiadaviek od začiatku nášho navrhovania. Vzhľadom na veľkosť rodiny bolo potrebné zakomponovať praktické vybavenie, ako veľkú americkú chladničku, dve umývačky, dve práčky,“ dodáva Martina.

Jediná miestnosť, kde môžeš vidieť neutrálne farby, je kúpeľňa rodičov. Architekti zvolili béžovú dlažbu, biele obklady s tmavozelenou škárovaciou hmotou a svetlú betónovú stierku. Prirodzená svetlosť do miestnosti preniká cez guľaté okno a dotvára priam „zenovú“ atmosféru.

Vďaka oknu v kúpeľni do miestnosti preniká prirodzené svetlo. Zdroj: ti architekti/Zuzana Veselá

Ľahkosť interiéru

Najväčšou dominantou domu je priestranná obývacia časť s odhaleným betónovým stropom, ktorý má industriálny charakter. Určite ti padne do oka ružový ostrovček, ktorý je taktiež z betónu. Váži 400 kíl, preto dopraviť ho do kuchyne tak, aby presne sadol do priestoru, nebolo vôbec ľahké. „Ostrovček je taký highlight tohto projektu, možno ešte spoločne so sedacím kolesom, ktoré je zakomponované do knižnice v herni susediacej s obývacou a kuchynskou časťou,“ dodáva Martina.

Veľká otvorená spoločenská miestnosť bola snom majiteľov. Chceli vytvoriť miesto, kde by sa zmestili taktiež príbuzní a priatelia, s ktorými sa často stretávajú.

Hravosť priestoru podčiarkuje miesto, ktoré je určené výhradne pre deti. Tvorí ho herňa s veľkým sedacím kolesom a dreveným domčekom na hranie. Samotná stavba vznikla podľa návrhu architekta Martina Kareša. Vychádza z ich obľúbenej estetiky funkcionalizmu. Celý charakter domu čiastočne určuje vzhľad interiéru. Nesie sa v znamení jednoduchosti ako zvonka, tak aj zvnútra.

Farebný interiér si pozri v galérii:

