Robert Kaliňák nevylúčil návrat do politiky: Volajú ma späť nezákonné obvinenia, ale dvojka nebudem.

Exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Volajú ho tam podľa neho „nezákonné obvinenia“. „Dvojka (na kandidátke) určite nebudem“, odpovedal na otázku moderátora diskusnej relácie Na telo.

„Dostal som teraz veľa pozvánok z pohľadu trestného konania. Všetky tieto nezákonné konania sa ma snažia vrátiť do politiky, čiže keď ma vypozývali, tak ja vám teraz neviem povedať. Nemôžem to (návrat) vylúčiť. Vtiahli ma do politického boja týmito nezákonnými obvineniami. Volajú ma späť,“ povedal v relácii TV Markíza. Návrat pritom v minulosti viackrát odmietol.

Kaliňák tiež skonštatoval, že volebná kampaň sa bude spájať s kriminalizáciou opozície, pretože súčasná vláda podľa neho nemá žiadne výsledky. Zopakoval, že jeho obvinenie z korupcie je nezmyselné a nelogické. Ide podľa neho o politicky motivovaný proces.

„Je to vec, kedy kajúcnici, ktorí majú za sebou 18-miliónový daňový podvod, sa chcú dostať z veľmi ‚obrovskyročného‘ väzenia, ktoré môžu mať, tým, že si budú vymýšľať na ľudí, ktorých niekto označí,“ skonštatoval.



Poslanec Národnej rady SR a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga odmietol, že by polícia konala podľa pokynu politikov. „My nezasahujeme do roboty policajtov, prokurátorov a vyšetrovateľov,“ povedal. V tejto súvislosti skritizoval, že Generálna prokuratúra SR ešte vlani zrušila obvinenie šéfa Smeru-SD Roberta Fica a ďalšej trojice osôb z kauzy Súmrak. „O vine alebo nevine má rozhodovať súd, nie pán Žilinka,“ doplnil Šeliga.

