7 cvikov s expanderom, ktoré ti pomôžu spevniť postavu

Baví ťa cvičenie s expanderom?

Ak sa rozhodneš cvičiť s expanderom, mysli na to, že týchto farebných gumičiek budeš určite potrebovať viac. Oplatí sa ti investovať do setu rôznych veľkostí a odporu, aby si mohol expander zakomponovať do každého typu tréningu. Vyskúšaj s nimi trénovať samostane alebo ich zaraď do rozvičky pred trénignom. Na inšpiráciu sme vybrali niekoľko expander cvikov, ktoré ti poriadne rozprúdia krv a potrápia svaly.

Vrch tela

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kristine (@mat.pilates)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Progression Bands (@progressionbands)

Spodná časť tela

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vlad Ixel (@vladixel)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vlad Ixel (@vladixel)

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MadFit App (@themadfitapp)