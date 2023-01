Veľký protest proti odchodu Jeremyho Clarksona z The Grand Tour: Má právo na názor, odkazujú desaťtisíce fanúšikov

Fanúšikovia populárnej motoristicko-zábavnej šou The Grand Tour žiadajú spoločnosť Amazon, aby nevyhodil známeho britského moderátora Jeremyho Clarksona. Na internete vytvorili petíciu, v ktorej doteraz vyzbierali viac ako tridsaťtisíc podpisov, informuje portál Ladbible.

Jeremy Clarkson údajne doplatil za nevhodné a urážlivé vyjadrovanie smerované na Meghan Markle. Kontroverzný stĺpček moderátora zverejnili v bulvárnom časopise The Sun. Podľa informácií portálu Variety má spoločnosť Amazon ukončiť spoluprácu s Clarksonom po postprodukcii aktuálnej série seriálov The Grand Tour a Clarkson's Farm.

Názory sa líšia

Britská organizácia Free Speech Union, ktorá odštartovala kampaň na návrat populárneho moderátora, ho verejne podporila. Tvrdí, že aj napriek urážlivým poznámkam Jeremyho Clarksona bola reakcia verejnosti prehnaná a nevhodná. Moderátor BBC Chris Packham to však vidí rozdielne. „Clarkson by mal ísť za takéto vyjadrenie do väzenia a denník the Sun by mali uzavrieť,“ povedal.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.