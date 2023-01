Hormonálna terapia zachraňuje životy: zmena pohlavia môže znížiť počet samovrážd u transrodových a nebinárnych ľudí.

Transrodoví mladí ľudia hlásia po dvoch rokoch užívania hormonálnej terapie väčšiu spokojnosť so životom a menej symptómov depresie a úzkosti. Vyplýva to z novej štúdie uverejnenej v prestížnom periodiku The New England Journal of Medicine.

Na výskume sa podieľali lekári a profesori spolu s univerzitami a detskými nemocnicami v Chicagu, Bostone a Los Angeles. Štúdia získala grant od Národného inštitútu zdravia detí.

Vedci pozorovali 315 transrodových mladých ľudí vo veku 12 až 20 rokov, ktorí podstupovali hormonálnu terapiu. Ide o liečbu, pri ktorej sa telu umelo dodávajú ženské (estrogén) či mužské (testosterón) pohlavné hormóny.

Spokojnejšie boli najmä transženy

Výskumníci použili číselné stupnice na meranie príznakov depresie a úzkosti, pocit spokojnosti a „zhodu vzhľadu“, čo znamená, nakoľko transosoba cíti, že jej výzor je v súlade s jej rodovou identitou. Po dvoch rokoch účastníci zaznamenali zlepšenie v každej z týchto oblastí.

Podľa vedcov je pre transrodových a nebinárnych mladých ľudí mimoriadne dôležitá najmä „zhoda vzhľadu“. Ukázalo sa, že po dvoch rokoch boli spokojnejší najmä tí, ktorí sa narodili ako ženy. Dôvodom je zrejme to, že niektoré fyzické zmeny spojené s estrogénom, ako je rast prsníkov, môžu na dosiahnutie maximálneho účinku trvať aj päť rokov.

Naopak, hormonálna terapia spojená s testosterónom, napríklad hlbší hlas, môžu byť „výraznejšie a pozorovateľnejšie“. Transženy môžu byť spokojnejšie aj preto, že premena zo ženy na muža býva v spoločnosti lepšie akceptovaná ako z muža na ženy, tvrdia vedci.

Viac ako polovica transľudí uvažovala o samovražde

Portál NBC News píše, že posledné roky sa štátne zákonodarné orgány pokúšali obmedziť prístup k lekárskej starostlivosti, ktorá ľuďom umožňuje zmenu pohlavia. Okrem hormonálnej terapie tam zaradili aj tzv. blokátory puberty či operácie neplnoletých transrodových osôb.

Proti týmto viac či menej úspešným pokusom vystúpili aj oficiálne zdravotnícke orgány ako Americká lekárska asociácia či Americká akadémia pediatrov. Podľa nich má zmena pohlavia na transrodovú mládež významné pozitívne účinky, čo je veľmi dobrá správa, keďže štatistiky dokazujú, že členovia tejto komunity páchajú neúmerne veľa samovrážd.

Americká organizácia pre prevenciu samovrážd mládeže a krízovú intervenciu zistila, že viac ako polovica transrodovej a nebinárnej mládeže (53 %) v minulom roku vážne uvažovala o samovražde. Takmer jeden z piatich (19 %) mladých ľudí uviedol, že sa v minulom roku pokúsil o samovraždu.

Výskum o psychickom zdraví transmládeže mal niekoľko obmedzení. Napríklad neskúmal ďalšie faktory, ktoré mohli ovplyvniť psychosociálne fungovanie mladých transľudí, ako je podpora ich rodičov. Vedci zároveň poznamenali, že zlepšenie duševného zdravia sa značne líšilo a že niektorí účastníci naďalej uvádzali vysoké úrovne depresie a úzkosti.

