10 vtipov o škole, ktoré ti pripomenú časy pred tabuľou

Vtipné situácie v škole zažil takmer každý z nás. Spomeň si na kreatívne výhovorky, keď si nemal domácu úlohu, vtipné poznámky v žiackej knižke, zotieranie tabule smradľavou špongiou či krásne kamarátstva so spolužiakmi. Zozbierali sme 10 vtipov o škole, ktoré ti pripomenú časy, keď si sedel v lavici.

Učiteľ:

„Kto si myslí, že je hlúpy, nech sa postaví.“

Po chvíli váhania sa postaví Jožko.

„Ty si myslíš, že si hlúpy, Jožko?“

„Nie, pán učiteľ, ale bolo mi také blbé, že stojíte sám.“

Zdroj: Unsplash/Taylor Wilcox

V škole:

„Máš domácu?“

„Hej.“

„Tak nalej!“

Počas písomky pošepkal Jano svojmu susedovi:

„Ty, počúvaj, ten náš učiteľ je ale riadny debil.“

A od tabule sa ozvalo:

„Nenapovedať! Každý na to musí prísť sám.“

Učiteľka na hodine sexuálnej výchovy sa pýta žiakov:

„Žiaci, ktorí si myslíte, že deti nosí bocian, postavte sa napravo. Tí, ktorí si myslia niečo iné, naľavo.“

Prihlási sa Móricko:

„Pani učiteľka, tí, ktorí už súložili, si môžu ísť na chodbu zapáliť?“

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Katechétka na náboženstve sa pýta žiakov:

„Deti, je to malé, chlpaté, hnedé, behá to po stromoch a ľúbi to oriešky. Čo je to?“

Nikto sa neprihlási, tak sa katechétka opýta Janka. Janko vraví:

„Pani katechétka, normálne by som odpovedal, že je to veverička, ale ako vás poznám, je to určite Ježiš!“

Sedia raz vyhladovaní študenti na internáte a fantazírujú:

„Čo takto začať chovať prasa?“

„Ti hrabe, nie? Čo tá špina? A ten smrad?“

„Ále, veď si zvykne.“

Profesor na prednáške hovorí študentom:

„Keby ste vy tam vzadu boli ticho tak ako tí uprostred, čo lúštia krížovky, mohli by tí vpredu pokojne spať.“

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Pýta sa učiteľka v škole Dežka:

„Ktoré zviera je najrýchlejšie na svete?“

„Gepard.“

„Správne, Dežko. A ktorý vták je najrýchlejší na svete?“

„Ta asi gepardov, ne?“

„Pani učiteľka, môžem byť potrestaný za to, čo som neurobil?“

„Nie, Janko, to nie.“

„Tak sa priznávam, že som si neurobil domácu úlohu.“

„Móricko, kde máš žiacku knižku?“

„Požičal som ju Marienke. Chcela vystrašiť rodičov.“