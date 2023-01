Slovák vymenil topmanažérstvo za extrémne cestovanie: Sú to ultra drahé výlety, no pre mňa nemajú hodnotu v peniazoch (Rozhovor)

„Prišli za mnou chlapci z džungle, či si nechcem zastrieľať. Tak som súhlasil a oni priniesli kalašnikov s tým, že za 2 či 3 doláre môžem strieľať, koľko len chcem. Nato mi do ruky dali granát, nech ho hodím. Potom mi rovno priniesli protitankovú päsť,“ s úsmevom spomína dobrodružný cestovateľ Peter Dosedla na zážitok z Vietnamu spred dvadsiatich rokov.

Odvtedy precestoval najextrémnejšie miesta sveta od Sýrie pár týždňov po konci vojny s ISIS cez Afganistan, Irak, Somálsko až po Mali. Dnes má na konte 152 navštívených krajín.

Peter ešte pred pár rokmi šéfoval firmám s miliónovými obratmi ako Express People a Manuvia, no topmanažérstvo zavesil na klinec a venuje sa adrenalínovému cestovaniu, ktoré ho napĺňa. Nevyhľadáva však vojnu.

„Rokmi som sa naučil, že nikdy nič nebude dokonalé. A tak som postupne menil priority a nakoniec som z firmy odchádzal spokojný, lebo som videl, že firma, ktorú som pomohol vybudovať, dokáže prežiť, stále funguje napriek krízam a je dokonca lídrom trhu,“ konštatuje na margo svojej kariéry v biznise, z ktorého síce odišiel, no tak celkom ho nikdy neopustil.

Peter Dosedla biznisový svet neopustil nadobro a dodnes napríklad pomáha rozvíjať rôzne startupy. Zdroj: archív respondenta

Dlhé roky si šéfoval firmám s miliónovými obratmi a bol si na vrchole biznisu. Nechýba ti dnes toto pracovné nasadenie?

Úprimne, nechýba mi to. Ak v biznise začneš skoro ako ja, naučíš sa, že budovať tím je najdôležitejšie a spokojnosť príde vtedy, keď okolo seba máš ľudí, ktorí ťa dokážu zastúpiť takmer na sto percent. Ak ti niekto povie, že vychoval svojho nástupcu, tak kecá, lebo nástupca sa dá vychovať iba vtedy, ak bol s tebou ten človek od začiatku. Nikdy nenahradíš zakladateľa firmy.

Zažil si v minulosti situáciu, keď si si povedal, že biznisu už nadobro stačilo a chceš sa naplno venovať cestovaniu?

Toto sa mi nikdy nestalo. V roku 2005 som prežil krízu, keď som musel firmu okresať o tretinu za mesiac, cez krízu v roku 2008 sme museli vyhodiť 80 percent ľudí. Buď zachrániš zdravé jadro firmy a prežiješ, aby si neskôr ponúkol ostatným návrat, alebo skončíš.

Nikdy som nevyhorel. Mám doma rodinu, tak som hľadal balans, keď som po pár dňoch prišiel z biznisciest, hneď som vymýšľal, kam pôjdeme s rodinou na víkend. Vždy som mal rád, keď som mohol byť aktívny.

Výzvou je pre Petra presvedčiť napríklad ozbrojencov, aby si s ním ochotne zapózovali na fotke. Zdroj: archív respondenta

Keď sa človek pozrie na tvoj Instagram, môže vidieť obrovské množstvo autentického obsahu z tých najextrémnejších miest sveta. Máš niekoľko tisíc followerov. Cítiš sa preto tak trochu ako influencer?

Nepoužil by som slovo influencer. To o sebe často hovoria aj ľudia, ktorí neponúkajú žiadny špeciálny obsah alebo životný príbeh, no ja som rád, ak sa o mne hovorí ako o človeku, ktorý niečo dokázal. Svoje zážitky chcem ľuďom cez Instagram sprostredkovať tak, ako ich naozaj vidím.

Okolo 95 percent z mojich ciest predstavuje diskomfort. Keď sa niekto pýta, kam zase idem, veď som sa len teraz vrátil z dovolenky, tak treba vysvetliť, že to dovolenka veľmi nebola.

V krajinách tretieho sveta sa snažím ľuďom ukázať, že u nás splachujeme záchod pitnou vodou a nemusíme sa obzerať cez plece, keď niekam ideme po ulici, ale vo väčšine sveta to tak nie je. Na Instagrame môžem byť objektívny, lebo mi na ňom nestojí moje živobytie.

Raz si povedal, že ak chce človek vidieť počiatky civilizácie, netreba chodiť do Grécka či Talianska, ale treba vycestovať do Sýrie alebo Líbye. Je to podľa teba pre bežného Slováka realizovateľný výlet?

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako by sa vedel Slovák dostať na výlet do Sýrie či Líbye a čo by mu hrozilo.

Ako ho mladý talibanec pozval na melón a oznámil mu, že by ho chcel zastreliť.

Ako mu vo Vietname pred 20 rokmi dali do ruky granát, nech si s ním zahádže.

Kedy sa bál o život natoľko, že zvažoval, ako vojaka zlikvidovať skalou.

Prečo jeho výpravy spadajú do kategórie ultra drahého cestovania.

Ako dostal šialený nápad na novú výpravu do krajiny, kde prebieha vojna gangov.

