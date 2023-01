Slovenka Linda s manželom kúpila a prerobila 150-ročný dom v Toskánsku. V neďalekej štvrti má vilu Zelenskyj aj Andrea Bocelli

„Ak by sme chceli v Taliansku kúpiť pozemok a postaviť úplne nový dom, vyšlo by nás to aj milión eur. Je to tu s cenami bytov či domov dosť zlé, je to veľmi drahé, ale to už asi všade. Rozhodli sme sa teda kúpiť starý a prerobiť ho podľa svojich predstáv,“ približuje Linda.

Linda žije v Taliansku už 23 rokov. Venuje sa svojej značke šperkov Linda's Dream. Začínala ako predavačka v obchode v jednom lyžiarskom stredisku a jej manžel pracoval ako lyžiarsky inštruktor. Pochádza z Toskánska, a dokým nemali svoj vlastný dom, medzi sezónami bývali u jeho mamy. Ich snom bolo mať vlastný dom, byt kupovať rozhodne nechceli. Na ten správny moment čakali dlho aj v dôsledku finančnej záťaže.

S prerábkou domu im pomáhala firma, no veľa vecí spravili s manželom svojpomocne. S interiérom sa vyhrala hlavne Linda. Dominujú mu prírodné materiály a čierne doplnky. Neďaleko mestečka, kde bývajú, majú vilu napríklad Andrea Bocelli či Zelenskyj.

„V dome musíš cítiť podľa mňa teplo. Niekedy mi príde, že všetci majú svoje domy zariadené podľa niečoho alebo niekoho. Takto som premýšľať nechcela, ale nie každého to baví. U mňa doma máš cítiť pohodu a relax. Nájdete tu veľa autentických prvkov. Taliani to majú so zariaďovaním niekedy úplne na ‚háku‘, keď prídu ku mne, čudujú sa, ako také niečo môže vzniknúť,“ smeje sa Linda.

Dom v časti Querceta kúpili v roku 2017 za 220-tisíc eur. Zdroj: Linda Hudecová

Komplikovaná kúpa

Dom v časti Querceta kúpili v roku 2017 za 220-tisíc eur. Na predaj ho ponúkala jedna stará talianska pani, ktorá prišla o troch manželov a v dome potom bývala sama. Do domu sa zamilovali na prvý pohľad, vyhovovala im aj lokalita, ktorá bola pre nich kľúčová. Nachádzajú sa len dva kilometre od mora.

Kúpa však bola náročná. „Tá pani ten dom chcela predať a zároveň aj nechcela. Raz to bolo tak, raz tak,“ informuje Linda. Záujemcov mala viac, no nakoniec ju ako jediní oslovili práve Linda s manželom a 150-ročný dom im predala. Dom nebol úplne v zlom stave, no rekonštrukciu si určite vyžadoval. Pri prerábke zistili, že niektoré časti a materiály domu chcú ponechať v pôvodnom stave. Dom má tri poschodia a nechýba letná terasa.

„Keď sme dom začali prerábať, zistili sme, že veľa pôvodných vecí je tam veľmi kvalitne urobených a bola by škoda ich zničiť. Dali sme dole oranžovú omietku, pod ňou bol kvalitný, výborný kameň. Chceli sme ho zanechať, zvonku sme to teda dali do pôvodného stavu,“ hovorí.

Jej záľubou je dekorovanie letnej terasy a príprava dobrého jedla pre priateľov. Zdroj: Linda Hudecová

Doplnky s filmovou tematikou, na terase od apríla do novembra

Ich interiér je vintage a zároveň moderný. Vnútri opäť zanechali pôvodný kameň, rozhodli sa pre pravú drevenú podlahu. Okolo schodiska neumiestnili klasické zábradlie, ale navŕtali do steny diery a zhora nadol naťahali špagáty, ktoré schodisko vkusne oddelili.

Zaujímavé sú určite stoličky z kina či rôzne doplnky s filmovou tematikou. „Raz mi volala mama, že sa ruší na Slovensku jedno kino. Opýtala sa ma, či by som niečo nechcela. So stoličkami som si dala poslať aj staré filmové kotúče. Po celom dome mám aj plagáty tých najznámejších filmov. Môj otec robil celý život riaditeľa a premietača v kine,“ dodáva.

Pre manželov bola kľúčovým prvkom terasa. Trávia na nej najviac času vďaka priaznivému počasiu od apríla až do novembra. Terasu Linda často mení, baví ju organizovať posedenia s dobrým jedlom a vínom. Sedačky z paliet vytvoril jej manžel. „Keď prerábaš dom, na konci si úplne vycucaná z peňazí, rozhodli sme sa teda tie sedačky vyrobiť.“

Linda miluje filmovú tematiku, doma má dokonca stoličky z kina, ktoré si dala poslať zo Slovenska. Zdroj: Linda Hudecová

Taliani majú bežne dve kuchyne

Dom má tri poschodia. V pivnici je veľká zimná kuchyňa, kde je veľký kozub a vínotéka. Hneď pri vchode sa nachádza druhá, menšia kuchyňa s ďalšou vínotékou. „Na druhom poschodí máme ďalšiu vínotéku, bez toho by to nešlo,“ smeje sa Linda. Na treťom poschodí sú izby, hosťovská izba a kúpeľne.

Taliani vraj mávajú dve kuchyne. V jednej sa zdržiavajú skôr v zime, nazývajú ju Cantina, často v nej nechýba veľký kozub. „Moje kamarátky na to nadávajú, ak by sa mali rozhodnúť, už by nechceli dve kuchyne. My ženy dobre vieme, čo to pre nás znamená. Je s tým veľa práce, ale ľudia v Taliansku to proste takto majú,“ tvrdí.

Luxusné vily známych osobností

„Naša lokalita je super, všetko je tu poruke. Dom je pripojený o ďalší takýto kamenný dom. Podľa mňa má starý prerobený dom dušu, ale je to otázka vkusu. Človek by mal u mňa cítiť relax, voľnosť, kľud a mať jednoducho taliansku pohodičku,“ hovorí Linda.

Jeden kilometer od mestečka sa nachádza významná lokalita Forte dei Marmi. Práve tam sa nachádzajú luxusné vily tých najznámejších, nielen talianskych osobností. Honosné domy tu vlastnia napríklad Andrea Bocceli či ukrajinský prezident Zelenskyj, mnoho talianskych futbalistov a hercov. Na dovolenku sem pravidelne chodí aj influencerka Chiara Ferragni. Ceny nehnuteľností v tejto lokalite začínajú od 2 miliónov eur.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.