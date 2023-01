Magazín Rolling Stone nezaradil Céline Dion do zoznamu 200 najlepších spevákov sveta. Fanúšikovia sa búria

Magazín Rolling Stone uverejnil zoznam 200 najlepších spevákov sveta. Spôsobili ním však poriadny rozruch, pretože v ňom chýba speváčka Céline Dion. Na Twitteri sa okamžite spustila vlna kritiky. „So všetkou úctou, zoznam bez Céline Dion, ktorá je pravdepodobne najlepšia vokálna a technická speváčka všetkých čias, je absolútna zrada,“ zanecháva komentár spevák Jamie Lambert.

Búrlivá diskusia nechýba ani na instagramovom profile Diet Prada, kde fanúšikovia a tiež celebrity uverejňujú nechápavé komentáre. „Céline Dion bude vždy jednou z najlepších speváčok na zemi. Jej hlas je šialený. Mali by vyhodiť novinára, ktorý urobil tento zoznam. Je smiešne nezahŕňať takých úžasných spevákov,“ rozhorčuje sa speváčka Mika Newton.

Rolling Stone zverejnil výber prostredníctvom Twitteru, kde fanúšikov vopred oboznámil, že zoznam bol venovaný najlepším spevákom a nie najlepším speváckym hlasom. Pri výbere vraj hrala rolu originalita, vplyv a celkový dôraz na odkaz umelca v rámci spoločnosti.

Aj na to však majú nespokojní fanúšikovia jasnú odpoveď, ako hovorí jeden z mnohých komentárov pod statusom magazínu: „Spievate rukami alebo čo?“

Sociálne siete po zverejnení rebríčku zaplavili vtipné fotografie, ktoré reagujú na vynechanie Celin Dion zo zoznamu. Zdroj: Twitter(@Encore1Soir)

„Hlas môže byť nádherný, talent je, samozrejme, pôsobivý a významný. Iste, veľa ľudí sa narodilo s perfektným hlasom a neobmedzeným rozsahom. Niektorí majú hlasy drsnejšie, podivnejšie a niektorí zas jemnejšie. Ako poznamenávame pri čísle 112, ktoré patrí Ozzymu Osbournovi, tento spevák nemá to, čo by väčšina ľudí nazvala dobrým hlasom, ale Ozzy má skvelý hlas. To by mohlo poukazovať na veľa ľudí z tohto zoznamu,“ píše Rolling Stone.

Medzi speváckymi legendami ako Frank Sinatra, Iggy Pop, Alicia Keys či Donna Summer sa v rebríčku sa umiestnili aj aktuálne obľúbené speváčky ako Rosalia, Billie Eilish, SZA, Lana Del Rey aj Taylor Swift. V popredných miestach nechýbali Mary J. Blige, Adele či Freddie Mercury.

Na začiatku decembra 2022 bol Céline Dion diagnostikovaný Stiff person syndróm, ktorý jej znemožňuje chodiť aj spievať. Pre ochorenie zrušila niekoľko plánovaných zastávok európskeho turné.

