Prezidentka Čaputová vyjadrila podporu afganským ženám. Ženy nemožno vymazať z verejného života

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vyjadrila na svojom Twitteri podporu afganským ženám. „Potláčanie práv žien nie je spôsob, ako uplatniť moc, ale istý spôsob, ako ju stratiť. Žiadna moc sa nedá dlhodobo udržať, ak je polovica obyvateľstva vymazaná z verejného života. Ženy Afganistanu potrebujú podporu, nie útlak a utrpenie, musia byť zapojené, nie vylúčené,“ napísala.

Crushing women’s rights is no way to exercise power but a sure way to lose it. No power can be sustained long-term if half of the population is erased from public life. Women of #Afghanistan need support, not oppression & suffering, they must be involved, not excluded.