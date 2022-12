Afgánski muži odchádzajú z univerzít, profesori podávajú výpovede. Vyjadrujú podporu ženám, ktoré už nemajú prístup k vzdelaniu

Niekoľko mužov odišlo z prednáškových miestností, viacerí vyučujúci podávajú výpovede. Afgánci na univerzitách týmto protestujú proti nedávnemu zákazu vysokoškolského vzdelávania pre afgánske ženy. Podľa denníka Independent však režim Taliban toto rozhodnutie aj naďalej obhajuje. Argumentujú tým, že ženy na univerzitách nenosili riadne hidžáb, a vo svojom štúdiu sa venovali predmetom, ktoré sa nehodia k afgánskej kultúre.

„Dievčatám sme povedali, aby riadne nosili hidžáb, ale neurobili to. Mali na sebe šaty, akoby išli na svadbu,“ povedal minister školstva Nida Mohammad Nadim. O vysokoškolských študentkách sa vyjadruje najmä ako o „dievčatách“, hoci ide o dospelé ženy. Vraví, že poľnohospodárstvo či inžinierstvo, ktoré študovali, sa nehodia k ich kultúre. „Dievčatá by sa mali učiť, ale nie v oblastiach, ktoré idú proti islamu a afgánskej cti.“

Zákaz vzdelávania pre ženy navyše podľa neho zabráni miešaniu pohlaví, a preto bol nevyhnutný.

Na prejav nesúhlasu s týmto rozhodnutím z afganských univerzít odišlo približne 60 profesorov. Na sociálnych sieťach pribúdajú videá, ktoré zachytávajú aj niekoľko mužov študentov, ako odchádzajú z učebníc ako prejav solidarity so ženami.

Male students of Nangarhar university walked away from their exams to protest the Taliban ban preventing girls from attending university. pic.twitter.com/DEiVRlB1BR