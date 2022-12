5 dôvodov, pre ktoré budeš Avatara 2 nenávidieť, a 5, pre ktoré milovať

Upozorňujeme, že článok obsahuje spoilery.

5 dôvodov, pre ktoré sme si film užili

Odzbrojujúci vizuál

Druhý Avatar má svoje chyby, no rozhodne ho treba vidieť v kine. Svet, ktorý sa podarilo vytvoriť Jamesovi Cameronovi je niečo, čo len tak bežne nevidíš. Keď sa Jake Sully s rodinou presunuli k novému kmeňu a začali sa učiť morský spôsob života, padla nám sánka.

Zdroj: 20TH CENTURY STUDIOS

Pôsobivé nové prostredie

Život klanu Metkayina je jednoducho famózny a v mnohých smeroch sa úplne odlišuje od toho, čo sme zažili v prvej časti. Hlavní hrdinovia sú v ňom, podobne ako my, úplní zelenáči, a tak môžeme spoločne s nimi spoznávať doposiaľ nepoznanú, fiktívnu kultúru. Pri prehliadke ich podmorského sveta veľmi ľahko dostaneš chuť objednať si prvý letecký spoj na Bora Bora a s hlavou ponorenou do mora skúmať jeho krásu.

Zdroj: 20TH CENTURY STUDIOS

Kvalitne vykreslené vzťahy so zvieratami

Nový zvierací druh podobajúci sa veľrybám, takzvaní Tulkunovia, je fascinujúci. Počas filmu sa dozvieme o ich citlivosti, duchovnej stránke, no tiež o tom, že sú zrejme inteligentnejší ako ľudia. Cudzia im nie je ani matematika, poézia a tvorba hudby. Vzťahy s nimi sú vykreslené natoľko detailne, že každý zásah do morských bytostí bolel aj divákov.

Zdroj: 20TH CENTURY STUDIOS

Výborné nové postavy

Neytiri a Jake Sully sú stále dôležitou súčasťou filmu, ale ani zďaleka nie takou výraznou, ako v jednotke. Do veľkej miery ich nahradili ich deti. Z nich najviac vynikajú bratia Lo'ak a Neteyam, ktorí zápasia o otcovu priazeň a šancu ukázať sa v boji. Fantastický bol aj šéf nového kmeňa Tonowari, z ktorého priam sršala charizma a múdrosť. Výrazné boli tiež postavy jeho detí. Dcéra Tsireya je nesmierne sympatická a okúzlila nás pri prvom pohľade, pričom doťahovanie jej brata Ao’nunga so synmi Jakea Sullyho nás bavilo.

Zdroj: 20TH CENTURY STUDIOS

Skvelé akčné scény

Akcia vo filme nemá vždy hlavu a pätu, ale pozerá sa na ňu dobre. Výbuchy lodí, ktoré narazia do skál, samopalom rozstrieľaní nebeskí ľudia či dobre mierené šípy, ktoré vždy zasiahnu svoj cieľ. Jednu z najvýraznejších akcií na záver predviedla nahnevaná Neytiri, ktorá by si v rýchlostreľbe z luku mohla dať pokojne súťaž s Legolasom z Pána prsteňov. V dobrom zmysle slova nás prekvapilo, že aj keď je druhý Avatar dostupný od 13 rokov (PG-13), tvorcovia si neodpustili jednu pomerne explicitnú scénu s odtrhnutou rukou. Au!

Zdroj: 20TH CENTURY STUDIOS

5 dôvodov, pre ktoré sme krútili hlavou

Príbeh je oproti jednotke v mnohých smeroch kopírkou

Ľudia sú opäť tí zlí, ktorí ubližujú prírode, a Naviovia sa iba bránia. Po počiatočnom strete s nepriateľom sa Jake Sully presúva s rodinou k novému kmeňu. Tak ako v prvej časti sledujeme, ako sa učia nový spôsob života. V jednotke sa Jakeovi Sullymu podarilo získať zviera, ktoré v príbehu značne zmenilo situáciu. Podobný úspech sa podarí aj jeho synovi, ktorý si skrotí Tulkuna. V druhej časti ľudia lovia Tulkunov, z ktorých získavajú veľmi cennú látku s názvom amrita. V jednotke to bol vzácny minerál unobtanium. A v neposlednom rade – záporák je prakticky tá istá postava.

Zdroj: 20th Century Studios

Čajový zloduch

Plukovník Miles Quaritch, ktorého si v prvej časti zahral Stephen Lang, mal jednoducho gule. Z charizmatického mariňáka išiel rešpekt. Jeho navioavská verzia je oproti tomu slabý odvar. Quaritch sa viac vyhráža, než koná. Aj kvôli jeho zdĺhavému vyjednávaniu a monológom sa dostávame do situácií, keď sa hlavní hrdinovia stihnú zoskupiť alebo ich niečo v poslednej chvíli zachráni.

Zdroj: 20th Century Studios

Predvídateľné a klišé

Deti sa dvakrát po sebe stávajú rukojemníkmi, len aby ich čoskoro niekto zachránil. Hneď v niekoľkých situáciách sa situácia vyostrí natoľko, že ide postavám o život. V skutočnosti však vieme, že sa v poslednom momente obráti všetko na dobré – priletí nejaký šíp, dobehnú Naviovia alebo na nepriateľa vyskočí Tulkun.

V momente, keď sa Jakeov syn spojil s jedným z Tulkunov, bolo jasné, že to bude práve on, kto zachráni situáciu. Plná klišé bola aj prvá časť, no pri nej sme aspoň zažili úplne nový svet, ktorý nás vtiahol a všetky negatíva odsunul do pozadia. V prípade dvojky to už nefunguje.

Zdroj: 20th Century Studios

Nelogické diery

Celá zápletka a mnohé boje sú postavané čisto na scenáristických barličkách. Ak by sa práve Jakeove deti zakaždým nezamotali do tej najnevhodnejšej situácie, Quaritch by ich nikdy nenašiel. Nelogické je aj správanie samotného Sullyho. Aj keď mu Neytiri opakuje, aby išli bojovať, on sa drží radšej bokom.

Na konci pritom vidíme, že jediné, čo bráni malej skupine Naviov k absolútnemu a veľmi ľahko vydobytému víťazstvu, sú deti ako rukojemníci. Quaritchova skupina je príliš malá, a keby ju v strede filmu prepadlo zopár desiatok Naviov na zvieratách, nemali by šancu – tak ako je to vo finálnom strete.

Iracionálnou je aj cesta, po ktorej sa Sully a Quaritch dostávajú k záverečnému boju. Quaritchove jednotky porazili a v okolí Sullyho by sa malo nachádzať množstvo spolubojovníkov. Napriek tomu Sullymu a jeho rodine nikto nepomôže. Všetci sa stretnú až v tábore. Ďalším nezmyslom je záverečná scéna s potápajúcou sa loďou na štýl Titanicu. Keby mali na sebe hlavní hrdinovia dýchajúce prístroje, ktorými klan Metkayina disponuje, dostali by sa preč lusknutím prsta. Otázkou zostáva, prečo si ich všetci nezobrali do boja, aby mohli byť v prípade potreby dlhý čas pod vodou.

Zdroj: 20th Century Studios

Príliš dlhé

Na to, že bol Avatar 2 postavený na veľmi banálnom príbehu, ktorý sme už navyše v jemne obmenenej podobne videli v jednotke, trval až príliš dlho. Síce sme sa nenudili, ale vystrihnúť niekoľko desiatok minúť stopáže by rozhodne neuškodilo. Budovanie vzťahov s prírodou mohlo trvať oveľa kratšie, a i keď sa na dané scény pozeralo z vizuálneho hľadiska naozaj dobre, veľakrát sa zbytočne opakovali a azda by sme sa bez viacerých z nich zaobišli.

Zdroj: 20th Century Studios

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.