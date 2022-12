VIDEO: Brčko, kobliha, či plnovous. Na výročie rozdelenia Československa sme si ťa testovali z čestiny (Anketa)

Na Nový rok, 1.januára 2023, uplynie 30 rokov od rozpadu Československa a vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Rozdeleniu predchádzalo množstvo rokovaní, no mnohí historici ho dnes považujú za kontroverzné. Nepredchádzalo mu totiž referendum, politici o rozdelení rozhodli sami.

Zaujímalo nás, ako vnímaš rozdelenie Československej republiky a či by podľa teba bolo lepšie, ak by boli naše krajiny stále spojené. Pri tejto príležitosti sme sa tiež rozhodli ťa otestovať zo znalostí češtiny. Vedel by si preložiť slová brčko, játra, či plnovous?

