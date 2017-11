Vyznávači teórie plochej Zeme už majú za sebou aj historicky prvú konferenciu

Ak náhodou nepatríš ku skupine ľudí veriacej, že Zem je plochá (ako napríklad raper B.o.B.), určite si sa čudoval, ako je vôbec možné, že si niekto myslí takú hlúposť. V roku 2017. A keď už si človek myslel, že v tomto roku ho už nič neprekvapí, prišla z ničoho nič historicky prvá konferencia pre vyznávačov teórie plochej Zeme. Ale že úplne vážne.

Udalosť s názvom 2017 Flat Earth International Conference (FEIC) sa konala 9. a 10. novembra v hlavnom meste amerického štátu Severná Karolína (Raleigh) a vystupovali na nej skutoční experti vo svojom obore. Jedným z nich bol napríklad Darryle Marble a už vďaka nemu vám musí byť jasné, čo za pojašených ľudí sa v Raleigh stretlo.

Darryle je totiž konšpiračný teoretik, ktorý sa začiatkom mája rozhodol všetkým raz a navždy dokázať, že je Zem plochá. Svoju teóriu sa vydal potvrdiť priamo na palubu lietadla, pričom si so sebou zobral aj vodováhu, na ktorej chcel podľa neho neexistujúce zakrivenie planéty demonštrovať. Ani po 23 minútach natáčania nespozoroval na svojej vodováhe žiadnu výraznú zmenu, a tak došiel až k záveru, že pilot nos lietadla nijak špeciálne nenakláňal nahor či nadol kvôli zakriveniu Zeme, čím prakticky dokázal, že Zem je plochá. Svoj výtvor hrdo zavesil na internet, kde sa od svojej komunity dočkal slušnej podpory, ale keď sa o jeho experimente dozvedela širšia verejnosť, okamžite ho argumentačne zničila a D. Marble zostal všetkým na smiech.

Príspevok, ktorý zdieľa Flat Earth (@flatearth.society), Feb 27, 2017 o 12:24 PST

Čo sa týka samotných tém tejto konferencie, nechýbali napríklad také ako "NASA and Other Space Lies," "Flat Earth with the Scientific Method," "Waking Up to Mainstream Science Lies" alebo "Testing the Globe." Zúčastnilo sa jej len okolo 500 ľudí, no ak ste ju zmeškali, nezúfajte, druhý ročník je na programe už 15. novembra 2018 v Denveri.

Príspevok, ktorý zdieľa Flat Plane---t (@flat.earth), Júl 13, 2016 o 10:03 PDT