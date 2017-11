Elon Musk konečne prehovoril o svojom osobnom živote. Bez lásky nedokáže byť šťastný

Súkromie úspešných osobností zaujímalo ľudí odjakživa. Veľa z nich si ho však necháva pre seba a nechce o ňom príliš hovoriť. Podobne je na tom aj šéf Tesly a majiteľ SpaceX Elon Musk, ktorý randil aj s bývalou ženou Johnnyho Deppa Amber Heard. Teraz sa však úspešný vynálezca a podnikateľ predsa len rozhodol pootvoriť dvierka do svojho súkromia a milostného života.

O svojom osobnom živote prehovoril pre magazín Rolling Stone. Ako sa ukázalo, vizionár Musk je citlivá duša a krátkodobé romániky nie sú nič preňho. Priznal sa, že hľadá dlhodobý vzťah a spriaznenú dušu, rozhodne nie vzťah na jednu noc. „Ak nie som zamilovaný, nemôžem byť šťastný. Nikdy nebudem šťastný, pokiaľ nebudem niekoho mať. Zabíja ma, keď idem spať sám,“ vyznal sa.

Ako ďalej dodal, neznáša pocit, keď je v dome sám alebo počuje len vlastné kroky na chodbe bez toho, aby tam bol niekto ďalší. Jeho túžba po spoločnosti pramení ešte z detstva, keď bojoval s osamelosťou. Už vtedy si povedal, že nikdy nechce byť sám. Priznal však, že je preňho náročné stretávať sa s ľuďmi.

Elon Musk je nielen úspešný a bystrý, ale aj mimoriadne sympatický. Nečudo preto, že vo svojom živote zažil už niekoľko vzťahov, vrátane románika s krásnou herečkou Amber Heard. Ale poďme pekne po poriadku.

S prvou manželkou Justine sa spoznal ešte na Kráľovskej univerzite v Kanade, keď ju pozval na zmrzlinu. Neskôr jej posielal ruže, pretože odišiel študovať do Pensylvánie, a aj keď sa ich cesty na chvíľu rozišli, opäť sa spojili. Musk bol ku svojej láske veľmi štedrý, raz jej poslal kreditku, aby si nakúpila toľko kníh, koľko len potrebuje. Justine je totiž spisovateľkou. Pár sa vzal v roku 2000 a presťahoval do Los Angeles. Dokopy splodili šesť synov, no jeden, žiaľ, umrel. Musk doteraz nazýva svoje deti láskou jeho života.

Príspevok, ktorý zdieľa Elon Musk (@elonmusk), Máj 29, 2017 o 10:23 PDT

Pár to spolu ukončil v roku 2008 a Musk začal randiť s herečku Talulah Riley. Herečka sa neskôr stala jeho druhou manželkou. Ich vzťah však nakoniec skončil rozvodom, no dvojica na seba vôbec nezanevrela.

Potom začal vizionár pokukovať po ďalšej herečke, tentoraz Amber Heard. Tá sa preslávila aj búrlivým vzťahom s Johnnym Deppom. Ani s touto ženou to však napokon nevyšlo, hoci sa hovorilo, že svoj vzťah berie dvojica veľmi vážne. Lenže Musk to stále nezavrhol, s herečkou sú stále priatelia a vraj je medzi nimi aj naďalej láska. Musk preto uvidí, čo prinesie budúcnosť. No srdce má stále zlomené. „Bol som zamilovaný a veľmi to bolí,“ priznal pre Rolling Stone.

Musk je tak jasným príkladom toho, že aj silný, sebavedomý a vplyvný muž môže mať citlivú dušu a nebojí sa prejaviť svoje emócie. Snáď mu to preto už najbližšie naozaj vyjde.