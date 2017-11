Modelka predala svoje panenstvo za tri milióny dolárov. Neznámeho podnikateľa pritom ešte ani nevidela, no za peniaze si kúpi dom a auto

Američanka Giselle rozhodne patrí medzi príťažlivé ženy a dokonca popri študovaní pracuje aj ako modelka. Skrýva pritom celoživotný sen, cestovať po svete, čo však rozhodne nepatrí medzi lacné špásy. Potrebovala peniaze a to najlepšie, čo jej napadlo, bolo predať svoje panenstvo pomocou eskortovej agentúry Cinderella Escorts. "Nikdy som si nepredstavovala, že suma vyskočí až na vyše 2,5 milióna €. Toto je splnený sen." Cestovanie je tak samozrejme v pláne, no časť peňazí investuje do domu i auta. Následne sa však vyjadrila, že trend predávať svoje panenstvo je absolútne v poriadku. Je šokovaná, že niekto vôbec namieta a tvrdí, že každá žena by o sebe mala rozhodovať sama.

Giselle je šťastná, že jej čin upútal svet, pretože takto aspoň prispela k všeobecnej diskusii o rovnosti žien v spoločnosti. Tvrdí, že sa rozhodla sama a nezávisle, a tak do sveta vniesla kúsok spravodlivosti. Svojho princa však ešte nestretla, no dohodla sa s ním, že spolu pôjdu na rande zakončené veľkým finále. Giselle však môže kedykoľvek všetko zrušiť. Ide o neznámeho podnikateľa z Hollywoodu, no viac informácií sa na verejnosť nedostalo. Pri celom akte bude navyše na všetko dohliadať aj bezpečnostná služba.