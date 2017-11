Eminem je späť v novej skladbe rovno s kráľovnou Beyoncé. Legendárny raper ju fanúšikom posiela ako liek na predpis

Čo Eminem prisľúbil tajomným odkazom na Twitteri pred dvomi dňami, to aj svojim fanúšikom splnil. Internet netrpezlivo očakával, či sa z fotografie lekárskeho predpisu s nápisom „Walk on Water. Take as needed.“ vykľuje nová skladba, alebo pôjde o niečo úplne iné, ale Eminem nesklamal a v novej piesni mu sekunduje dokonca Beyoncé. Americký raper svojich fanúšikov štýlom skladby celkom prekvapil, pretože zaručene nejde o jeho tradičnú rapovú tvorbu, a tak bude zaujímavé sledovať, ako sa hudobný štýl vyvinie na nasledujúcom albume, ktorý by sa mal objaviť v najbližších dňoch, týždňoch až mesiacoch.

Eminem sa už 18. novembra chystá do televíznej šou Saturday Night Live, kde po vydaní novej skladby fanúšikovia očakávajú väčšie oznámenie, alebo rovno predstavenie ďalšej novej skladby, ale zatiaľ nie je úplne jasné, čo si pre nás raper prichystal. Nová skladba pritom prichádza po zaujímavej marketingovej kampani, pretože v posledných týždňoch sa po Spojených štátoch amerických objavujú plagáty aj bilboardy pripomínajúce práve lekárske predpisy, čo by možno mohlo nadväzovať na Eminemove predchádzajúce názvy albumov Relapse a Recovery, v ktorých narážal najmä na svoj boj s liekmi na predpis.