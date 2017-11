Daj Facebooku fotky, kde si obnažený, a on zabráni ich šíreniu. Zvláštny nápad sociálnej siete mnohých zarazil

Revenge porn nie je žiadna novinka, ale niečo, čo funguje ako akási forma pomsty už od samotného počiatku sociálnych sietí. Z času na čas sa totiž stane, že jeden z páru, ktorý má za sebou nešťastný rozchod, zverejní pikantné zábery svojho bývalého, aby mu tak niečo oplatil. A keďže má Facebook viac ako 2 miliardy používateľov, nesie aj určitú zodpovednosť. Preto začal testovať novú funkcionalitu, akou chce spoľahlivo zabrániť vzniku podobných incidentov, a to ešte skôr, ako bude neskoro.

Facebook’s latest “horrible idea” is asking users to upload nudes to prevent revenge porn https://t.co/ZHyFKjhbBS