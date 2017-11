Zem sa zmení na žeravé ohnivé peklo už za pár storočí. Stephen Hawking varuje pred absolútnym koncom života na planéte

Stephen Hawking už niekoľkokrát Zem i jej obyvateľov varoval, či už išlo o hrozby súvisiace s klimatickými zmenami alebo s umelou inteligenciou. Geniálny vedec však tentokrát prehlásil, že ľudská rasa zo Zeme zmizne po tom, čo sa planéta zmení na obrovskú žeravú ohnivú guľu, a to už o niekoľko storočí, do roku 2600. Ak vraj chceme, "musíme sa presunúť niekam, kde ešte žiaden človek nebol," ak by sme radi žili ďalšie milióny rokov.

Vraj ak tak nespravíme, svet sa podľa Hawkinga stane preplneným a zvýšené konzumovanie elektrickej energie zmení planétu na mimoriadne horúce miesto, čo je len umocnené nárastom populácie. Stephen už ani nespomenul šancu na záchranu.

Hawking predniesol desivé scenáre na Tencent WE Summit v Pekingu zaoberajúcom sa vesmírnym cestovaním, presnejšie na našu najbližšiu hviezdu mimo slnečnej sústavy, Alpha Centauri. Predpokladá sa totiž, že okolo nej obiehali exoplánety, ktoré kedysi hostili život presne ako Zem, no časom na nich zo záhadných dôvodov vyhasol. Niektoré z nich by však stále mohli byť obývateľné a práve preto ich chce Hawking preskúmať. To však nie je vôbec jednoduché, Alpha Centauri totiž leží štyri svetelné roky ďaleko (270 000-krát toľko, ako je vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou).

Za posledné dni však ide už o druhé Hawkingovo varovné vyhlásenie, len pred niekoľkými hodinami totiž v Lisabone prehlásil, že vytvorenie umelej inteligencie bude tá najhoršia udalosť v histórii celej našej civilizácie. Fyzik dodal, že pokiaľ si to ľudstvo ešte stále neuvedomuje, pokročilé počítače dokážu ľahko napodobniť i ľudskú inteligenciu aj napriek tomu, že ju my samotní ešte neovládame. Stephen Hawking síce priznáva, že umelá inteligencia nám môže byť skvelou pomocou, no nemáme ako vedieť, či nám bude navždy pomáhať. Po čase nás môže jednoducho prestať počúvať a zničiť. Jediným riešením je sa na túto možnosť dobre pripraviť.