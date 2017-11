Jedinečná slovenská galéria súčasného umenia Flatgallery sa nachádza v byte. Priestor dáva hlavne novým talentom (Rozhovor)

Umenie má stále na Slovensku svoje osobité zastúpenie a dôkazom toho je aj unikátna galéria moderného umenia Flatgallery na ulici Baštová 1 v Bratislave. Funguje pod kurátorským vedením Andreja Jaroša už takmer 5 rokov a je obľúbeným miestom pre domácich i zahraničných milovníkov umenia. Galéria prilákala množstvo umeleckých duší a je predovšetkým zameraná na prezentáciu súčasnej tvorby od mladej generácie začínajúcich autorov, prevažne ešte študentov alebo absolventov Vysokej školy výtvarných umení, ktorým dávajú takýmto spôsobom priestor zviditeľniť sa.

Bytová galéria s názvom Flatgallery je jedinečným konceptom bytovej galérie, ktorý je stále netradičný, ako aj zaujímavý na Slovensku. Andrej Jaroš, majiteľ galérie, mal už odmalička intenzívny vzťah k výtvarnému umeniu a spolutvorcom projektu je od začiatku aj režisér Albert Vlk.

Študoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a práve externe dokončuje doktorandské štúdium na Karlovej Univerzite v Prahe. Popri škole vo svojom voľnom čase roky praxoval v starožitnostiach a momentálne zakotvil v štátnej sfére. Okrem prevádzkovania Flatgallery a svojej práci sa ďalej neustále venuje publikovaniu odborných článkov a recenzií, ako aj výskumu v rámci dizertačnej práce zameranej na teóriu architektúry.

Kedy sa zrodil nápad umiestniť galériu práve do bytu v centre Bratislavy? Inšpirovali ste sa galériami v zahraničí?

Niekedy v lete roku 2012 bola možnosť získať tento rozsiahly bytový priestor v centre hlavného mesta po predošlej činnosti jednej progresívnej White Cube Gallery. Podarilo sa mi tak spojiť predstavu so snom a vytvoril som priestor na bývanie a galériu v jednom, pričom som si rozdelil priestor čisto súkromný a priestor výstavný, teda spoločenský - bežne prístupný aj pre návštevníkov galérie. Tento typ bytovej galérie je už dlhé roky samozrejmá vec vo svetových metropolách ako napríklad Berlín, Londýn, Paríž, Rím alebo New York, odkiaľ som aj čerpal inšpiráciu.

Flatgallery v Bratislave pôsobí od decembra roku 2012. Ako s odstupom času vnímate vašu činnosť?

Ani si neuvedomujem, ako ten čas beží. Teší nás, že sa nám za naše celkové pôsobenie podarilo usporiadať 26 samostatných výstav a 10 skupinových. Zaujímavé a zároveň pozitívne je, že stále ma to ešte baví a vždy sa teším na novú výstavu. Občas však na mňa doľahne únava a niekedy by sa mi už naozaj zišiel nejaký šikovný/á asistent/ka, lebo už nie vždy sám všetko stíham pri všetkých ostatných aktivitách. Veľmi mi však pomohla spolukurátorka Katarína Skaninová, ako aj spoluorganizátor a podporovateľ umenia Albert Vlk.

Majú Slováci radi umenie? Aká veková skupina prevažne navštevuje vaše výstavy?

Myslím si, že je to dosť individuálne, no vnímam, že ľudia vedia, čo sa im páči a čo nie. Z môjho pohľadu však na Slovensku chýba kontinuálna tradícia a výchova k zberateľstvu umenia, respektíve celkové budovanie vzťahu k (nielen výtvarnému) umeniu. Avšak poznám zopár milovníkov umenia aj medzi mladou generáciou, ktorí majú už celkom slušné umelecké zbierky a s nadšením pokračujú vo svojom zanietení. Na výstavy chodia všetky vekové generácie.

Aká je priemerná návštevnosť? Aký je pomer slovenských a zahraničných turistov?

V poslednom čase sme zaznamenali zvýšený záujem o Flatgallery a takmer každý deň tu máme či už domácich, alebo zahraničných návštevníkov. Niekedy je to iba dvojica, inokedy aj 15 až 20 členná skupina turistov alebo študentov stredných a vysokých škôl s umeleckým zameraním. V poslednej dobe sa však stretávame s nárastom práve tých zahraničných návštevníkov, a to z rôznych kútov Európy, ale aj sveta.

Čo všetko môžu návštevníci nájsť v netradičnom byte a pre koho je galéria určená?

Je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o súčasné umenie od mladých profesionálnych autorov, pričom je netradične vystavené v tradičných obytných priestoroch, navyše vždy aj s mojím osobným výkladom.

Kedy mávate otvorené? Máte aj zaužívaný pravidelný cyklus, ako meníte výstavy?

Väčšinou sa výstavy menia každé dva mesiace, takže za celý rok je to 6 až 7 výstav. Otvorená je zvyčajne každý deň (ak je niekto doma), a to od 16:00 do 21:00 vrátane víkendov aj pondelkov, kedy sú zvyčajne skoro všetky galérie zatvorené.

Od akých autorov získavate umelecké diela? Ako vlastne fungujú takéto galérie?

Primárne navštevujem prieskumy na Vysokej škole výtvarných umení a všímam si práce od nových autorov, resp. študentov, pričom sa veľmi poteším, ak objavím nejaký rodiaci sa nový talent a po nejakej dobe pozorovania ho oslovím a ponúknem možnosť spolupráce s Flatgallery. No zároveň pozorne sledujem a navštevujem aj iné výstavy v meste a vnímam výstavné činnosti ostatných "konkurenčných" galérií. Občas si zájdem pre inšpiráciu a prehľad aj na nejakú zaujímavú výstavu za hranice Slovenska.

Je stále na Slovensku alebo celkovo na svete dostatočne veľa autorov či máte pocit, že umelecké remeslá postupne upadajú?

Stále je v našich končinách kvantum kvalitných autorov, až by som povedal, že ide o vizuálny a niekedy aj konceptuálny nápor. Na svetovom trhu je však oveľa silnejšia konkurencia a aj oveľa viac rozvinutejší trh s nielen súčasným umením. O niektorých vychytených autorov sa galérie doslovne bijú a naopak sa zas niekedy dosť intenzívne snažia aj samotní autori, aby ich nejaká renomovaná galéria zastupovala a predstavovala na svetových art-fairoch. To je však už skutočný biznis s umením, ktorý sa pohybuje v státisícových až miliónových sumách. Ten sa s našim domácim nedá ani len porovnať, lebo sme iba periféria v rámci sveta. Avšak zopár slovenských autorov už stačilo spraviť "dieru" do sveta umenia ako napríklad známy Andy Warhol alebo Roman Ondák. A možno pribudnú aj další, čas ukáže...

História maľovania či kreslenia sa tiahne od počiatku ľudskej civilizácie. Galérie a všeobecne umenie sú obľúbené aj dnes. Myslíte, že aj napriek technológiám sa obrazy nevytratia za pár desiatok rokov?

Určite bude klasická maľba a plastika ešte stále dlho jedinečný fenomén a žiadaný zberateľský artikel, pretože doteraz žiadny robot ešte nepredstihol autora či už po obsahovej, alebo formálnej stránke. Ale možno za takých 50 až 100 rokov s rýchlym vývojom technológií nastúpia na scénu umenia aj nové umelé inteligencie, ktoré prinesú v tomto smere progresívne koncepty a nové techniky.

Aký je váš názor, musí sa človek narodiť s talentom alebo sa dá naučiť kresliť/ maľovať neustálym tréningom?

Podľa mňa je to pol na pol. Po technickej stránke musí mať človek nejaké predispozície v podobe talentu, citu a vnímania, ktoré sa dajú zdokonaľovať iba venovaním sa tvorivej činnosti. No dôležité aspekty pre formovanie samotnej tvorby je aj intelekt a skúsenosti. Samozrejme v konečnom dôsledku je dôležité mať aj nejakú víziu/cieľ, šťastie na ľudí, v akej spoločnosti sa pohybujete a na koho spravíte dojem.

Plánujete svoju činnosť rozšíriť aj do iných miest na Slovensku?

Plánovali sme otvoriť prevádzku v Piešťanoch, no zatiaľ to boli iba smelé plány. Momentálne je ešte všetko otvorené, možno budúci rok sa niečo také postupne rozbehne. Uvidíme.

Aké sú Vaše plány do budúcna?

Aj do budúcna chceme ostať predovšetkým bytovou galériou na súčasnej domácej scéne, no chceme sa viac otvoriť svetu, byť viac medzinárodný, začať realizovať rezidenčné projekty pre zahraničných autorov a naopak prezentovať domácich autorov v zahraničí a tiež aj spustiť nový web. A zatiaľ ma to ešte stále baví!

Čo by ste odkázali mladej generácii, respektíve čitateľom REFRESHERU?

Aby veľa cestovali aj po Slovensku aj po svete, čítali z overených zdrojov, separovali odpad, zdravo sa stravovali, dostatočne sa venovali športu, chodili veľa do prírody, pestovali rastliny, chovali zvieratá, aby navštevovali galérie, múzeá, divadlá, kiná, koncerty. Mali priateľov/ky a svoje lásky, jednoducho aby žili a užívali si život plnými dúškami, tak aby mali z neho a zo seba radosť. Aby boli zodpovední, aby sa niekedy nemuseli hanbiť pred sebou či nasledujúcou generáciou, že v mladosti premrhali vzácnym časom na hlúposti a prízemné veci. Aby niekedy, samozrejme, navštívili aj Flatgallery (smiech).