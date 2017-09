Muž napchal 3,5-milimetrový jack späť do iPhonu 7. Po týždňoch driny skutočne funguje

Rozhodnutie odobrať zo stále aktuálneho iPhonu 7 všeobecne používaný zvukový jack niesli milióny užívateľov ťažko. Žiaden z nich však svoj žiaľ nedotiahol tak ďaleko, ako Scotty Allen z kanálu Strange Parts. Scotty zostal po odstránení 3,5-milimetrového jacku skutočne zarmútený, a tak posledné štyri mesiace strávil prerábaním svojho iPhonu tak, aby ho doň mohol vrátiť. Stálo ho to síce množstvo úsilia a stovky hodín čistého času, ale Scotty napokon vo svojej misii uspel a na ľavej dolnej strane vytvoril vďaka šikovnému kroku starý známy audio jack.

Jeho funkcionalitu prepojil aj s Lightning portom, aby mobil nezostal zbytočne zmätený pri nabíjaní a po investovaní približne 1000 eur vyrobil zopár špeciálnych plošných spojov, vďaka ktorým vie iPhone rozoznávať pripojené sluchadlá od nabíjačky. Verí, že s trochou šťastia by mohol svoj nápad posunúť aj do čínskych fabrík, kde by sa iPhone 7 aj so zvukovým jackom mohol stať pokračujúcim hitom, avšak kvôli náročnosti výroby nepredpokladá, že sa o masovú výrobu niekto naozaj pokúsi. Jack mu funguje bez problémov, ale ak by si ho tam chcel napchať aj ty, môžeš na to rovno zabudnúť, pretože bez pokročilejších vedomostí o elektronike sa ďaleko nedostaneš.