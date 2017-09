Huawei predbehol Apple v predaji smartfónov. Čínskemu gigantovi sa posledné mesiace skutočne darilo

Pomery medzi poprednými výrobcami inteligentných mobilných telefónov zažili behom uplynulých mesiacov menšie zemetrasenie. Spoločnosti Huawei sa počas júna a júla podarilo tromfnúť úhlavného konkurenta zo Spojených štátov amerických, pretože predala trošku viac smartfónov. Podobná situácia je navyše očakávaná aj od augusta, no zatiaľ nemáme k dispozícii žiadne dôveryhodné štatistiky.

Huawei has surpassed Apple as the world’s second largest smartphone brand https://t.co/VShBSYs778 pic.twitter.com/fwyumCuPzK