16-metrové vlny, zničený ostrov, milióny ľudí bez elektriny. Hurikán Irma tvrdo skúša Karibik a čoskoro aj USA

Ľudia búrky milujú alebo nenávidia. V našich končinách lemujú krajinu prevažne v období leta a neraz dokážu narobiť riadnu šarapatu. Buď sa ich dôsledkom odtrhnú strechy, vytopia pivnice, polámu stromy, zaplavia ulice alebo spôsobia iné materiálne škody, nedajbože smrť. Poznáte to, v diaľke sa začne mračiť, pomaly sa dvíha vietor, padnú prvé kvapky a je to. Do pár hodín všetko vymizne. Úplne inú situáciu ale momentálne zažívajú obyvatelia Karibiku a juhovýchodu Spojených štátov amerických. Od Atlantického oceána sa smerom na pevninu presúva najväčšia tohtoročná búrka. Konkrétne ide, ako ste už zachytili z médií, o hurikán Irma. Tropická cyklóna už medzičasom stihla získať najvyššiu kategóriu - 5.

Ako informuje portál pravda.sk, Irma si piatu kategóriu udržiava už vyše 30 hodín, čím sa stal najdlhšie trvajúcim hurikánom 5-kategórie na svete. Rekord stále navyšuje. Silný vietor o rýchlosti až 297 kilometrov za hodinu, dážď, spúšť. Dôsledky sú veľmi zlé. Najhoršie zatiaľ dopadol ostrov Barbuda (súčasť štátu Antiqua a Barbuda). Žije na ňom ledva 1600 obyvateľov a nakoľko tamojší najvyšší bod nad úrovňou mora má len 38 metrov, až 90 % tamojších domov bolo zničených a poškodených. Keď budeme tvrdiť, že Barbuda bola zrovnaná so zemou, vôbec nepreháňame. Lepšie nedopadli ani okolité ostrovy, kde sú prerušené dodávky elektriny a státisíce ľudí sú bez vlastnej strechy nad hlavou. Veľké škody zaznamenáva aj Portoriko, Dominikánska republika i menšie ostrovy, no ľahké to nebude mať ani Kuba, Bahamy či Florida. Organizácia spojených národov vyhlásila, že hurikán "zasiahne do života" až 37 000 000 obyvateľov.

Obchody v miestach, kam búrka smeruje, sa vyprázdňujú. Skupuje sa voda, potraviny, oblečenie. My na Slovensku si jeho silu nevieme hodnoverne predstaviť. Ako ukážky nám môžu slúžiť aspoň videá zavesené na internete, ktoré poukazujú na nepríjemné vyčíňanie priamo z "miesta činu". Pozrime sa na ne.

Aktuálnu situáciu v Karibiku si môžete pozrieť na živej mape.