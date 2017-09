Brazílsky pilot zdieľa na Instagrame fenomenálne fotografie. Mnohí stále nedokážu pochopiť, že jeho selfies sú fotomontážami

Brazílsky pilot s instagramovým menom PilotGanso nie je práve najaktívnejším užívateľom tejto sociálnej siete, ale jeho fotografie stoja za to. V kokpite Boeingu 737-80 brázdi známe svetové destinácie a najnovšie sa mu podarilo nechtiac dostať až do médií, pretože medzi jeho 50-tisíc sledovateľmi sa našlo až príliš veľké množstvo ľudí, ktorí nedokážu pochopiť písané slovo a jeho selfies mu odmietajú uveriť.

Ganso si na Instagram občas pridáva fotografie toho, ako sa vystrkuje z kokpitu nad New Yorkom, Dubajom či brazílskym Riom a aj keď pod tieto príspevky dopisuje „Photoshop Mode: On“, v komentároch by si našiel stovky zmätených ľudí s otázkami, ako je možné, že sa len tak vystrkuje z kokpitu a či to nie je nebezpečné. Nie je medzi nimi ani nedostatok overených ničiteľov mýtov, ktorí na fotografiách vyšetrujú každý tieň, aby všetkým dokázali, že je fotka upravovaná, aj keď to samotný autor napísal hneď v popise. Ganso okrem záberov z kokpitu pridáva aj momentky zo svojho voľného času a ak ti je brazílsky pilot sympatický, medzi jeho fanúšikov sa môžeš pridať aj ty.

