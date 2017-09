Prešiel 400-tisíc km a z kapacity batérie ubudlo iba 7 percent. Majiteľ Modelu S od Tesly zostal milo prekvapený

Elektromobil fínskeho taxikára má onedlho za sebou celkom slušný míľnik - pol milióna kilometrov, no aj tak ho čaká ešte niekoľko stoviek tisícok bez nutnosti vymeniť opotrebovaný akumulátor za nový. Po navštívení servisu totiž zistil, že mu z pôvodnej kapacity zostáva rovných 93 percent.

Áno, po najazdení tak obrovskej vzdialenosti ubudlo iba 7 percent. S príbehom vyrukoval web Teslarati.

Model S vybavený 85 kWh batériou si zaobstaral ešte v roku 2014 a keď mal na displeji 400-tisíc kilometrov, tak v rámci záruky dostal nový elektromotor, aby mal všetko opäť tip-top a mohol brázdiť cesty bez jedinej komplikácie. A keďže tentokrát za nič neplatil, od kúpy vrazil do luxusného hi-tech sedanu iba zlomok z nákladov, aké majú majitelia tradičných áut so spaľovacími motormi.

Jednoduchosť elektrického systému a prítomnosť pokročilého softvéru, ktorým vie americká automobilka Tesla vyriešiť množstvo problémov bez návštevy servisného strediska, patria medzi hlavné výhody elektromobilov z jej zatiaľ skromného portfólia. Nedávna štúdia navyše vďaka dátam od 900 používateľov z celého sveta tvrdí, že kapacita akumulátora klesne na 80 percent až po prejdení viac ako 800-tisíc kilometrov, takže aj tu je rozhodne čo chváliť.

Updated Tesla battery survey data suggests Model S, X will still have 80% capacity after 840,00 km (521,000 mi) https://t.co/W40Nfs9g1d pic.twitter.com/X1yl4PWnaw