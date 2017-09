V Bratislave sa odohrala divoká policajná naháňačka ako z GTA. Šofér bez vodičáku s dvomi deťmi to vpálil priamo do protismeru

Policajná hliadka v bratislavskom Novom meste včera nečakane zažila naháňačku ako z počítačovej hry Grand Theft Auto. Všetko sa začalo krátko pred desiatou večer, keď na Zlatých pieskoch spozorovali Renault Megane bez prednej značky, a tak ho len chceli skontrolovať. Ani vo sne im nenapadlo, že šofér spanikári a namiesto zastavenia vyrazí späť do premávky, kde dokonca vošiel do protismeru a vo vysokej rýchlosti si to namieril smerom na Rožňavskú, pričom ohrozoval oproti idúce autá a čo je na celom prípade najhoršie, najmä vlastnú posádku.

Vodič mal v aute okrem spolujazdkyne aj dve malé deti vo veku jeden a tri roky, ale po chvíli bláznivého šoférovania stratil kontrolu nad vozidlom a skončil v stĺpe verejného osvetlenia. Jedno dieťa a obaja dospelí utrpeli len ľahké zranenia, avšak len 1-ročné bábätko utrpelo ťažké zranenia a muselo byť okamžite prevezené do nemocnice. Policajti potom zistili, že šofér ani len nemal vodičský preukaz a bolo po ňom vyhlásené pátranie, čo vysvetľovalo, prečo sa v bratislavských uliciach zo sekundy na sekundu strhla kovbojka.