Testovali sme donáškové pizze v Bratislave! Ktorá bola najlepšia a ktorá totálne prepadla?

Pravidelní čitatelia Refresheru a followeri mojej foodblogerskej maličkosti na Facebooku a Instagrame už vedia, kam v Bratislave zájsť na výnimočnú pizzu. No „zájsť na pizzu“ je iba polovica spôsobov, ako sa dostať k tomuto jedlu. Pretože podobne ako hora k Mohammedovi, aj pizza dokáže zájsť k vám!

Samozrejme viem, že pizza, ktorú niekto upečie medzi desiatkami iných objednávok, strčí do papierovej krabice a potom prepraví niekoľko kilometrov krížom cez polmiliónové hlavné mesto, asi nebude chutiť rovnako dobre ako tá, ktorá ide z pece pizza majstra rovno na tanier. A ani som to nečakal. Krabicových pízz som v živote zjedol asi viac ako tých tanierových a bolo mi jasné, do čoho idem. Napriek tomu ma výsledok tohto testu prekvapil.

Ale nepredbiehajme.

Do redakcie Refresheru prichádzam o 11:45 a hladný. Presne trištvrtehodinu potom, čo Samuel objednal desať pízz z desiatich rôznych donášok vybratých podľa kľúča „poznáme / počuli sme o / mohla by byť fajn“.

Pred bránou sa míňam s poslíčkom, ktorý práve priniesol Mister Pizzu. „Nie zlý čas,“ mrmlem si popod nos. „Nechali sme ti trojuholník Margherity z Johny Italian Bistro, tá prišla už pred 15 minútami,“ vyráža mi dych miesto privítania Samuel. „Neboj, stihol som ju odfotiť nedotknutú.“

Malé začínajúce talianske bistro z Palisádov zjavne ešte netrpí nadbytkom objednávok, takže sa môže pekne sústrediť aspoň na rýchlosť. Ale čo kvalita?

Johny Italian Bistro – Pizza & Pasta

Druh pizze: Margherita (rajčinový základ, mozzarella, čerstvá bazalka)

Čas doručenia: 30 minút

Cena s donáškou: 5,70 €

Objednať si ju môžete tu: http://www.ham.sk/restauracia/johny-italian-bistro

„Tej pizzi by sa zišlo ešte pobudnúť v peci,“ vravím si v duchu pri pohľade a ohmataní tenkých svetlých okrajov. Spočiatku trochu premýšľam aj nad chuťou cesta, no oveľa neskôr, po ochutnaní zvyšných súťažiacich konštatujem, že Johny je náhodou slušný nadpriemer. Táto pizza na mňa každopádne viac zapôsobila ingredienciami, hlavne nápaditým a ambicióznym rajčinovým základom. A čerstvou bazalkou, zdanlivo nepodstatným detailom, ktorý dojem z nej zvýšil o celý level.

Ak je pre vás dôležitým faktorom čas donášky, nie je o čom, pretože najbližšej chuťovo porovnateľnej pizzi to trvalo o takmer trištvrtehodinu dlhšie.

Mister Pizza

Druh pizze: Salami so syrovým okrajom

Čas doručenia: 45 minút

Cena s donáškou: 9 €

Objednať si ju môžete tu: http://www.misterpizza.sk

Veru, táto chuťovo porovnateľná ešte nebola.

Ešte kedysi hrozne dávno na mňa Mister Pizza zapôsobila svojou hrubou a výdatnou „americkosťou“, takže som sa na ňu veľmi tešil. Prišla tiež relatívne rýchlo, no po ochutnaní hrubého a vnútri nedopečeného cesta som si želal, aby si pokojne dala ešte chvíľu načas. Objednali sme menší priemer so syrovými okrajmi, ktoré tú „americkosť“ zabili, pretože o nič menej podstatnému vnútru s prísadami zostalo už len hrozne málo miesta. Navyše som čakal, že tie okraje budú aspoň nadžgaté syrom, no márne. Bolo ho málo a chutil ako syrokrém. Deväťeurové sklamanie.

Pizza Mizza

Druh pizze: Quattro Formaggi (rajčinový základ, mozzarella, gorgonzola dolce, parmezán, ricotta)

Čas doručenia: 50 minút

Cena s donáškou: 9,90 €

Objednať si ju môžete tu: http://www.pizzamizza.sk/#/pizza

Ešte než si toto prečítate ďalej, chcel by som povedať, že v Pizzi Mizzi v Petržalke pracuje hrozne milý a pohotový človek - taký vyšší a chudý - ktorému by podľa mňa mali zvýšiť plat. Hej, je čudné, že to tu riešim, no tento človek je v poslednom čase asi posledný dôvod, prečo sa aspoň občas rozhodnem pre túto pizzu.

Ak som písal o tom, ako som sa vopred mentálne pripravil na všetky tie kvalitatívne kompromisy donáškovej pizze vyrábanej na bežiacom páse, zrazu si vravím, či ich fakt musí byť až toľkoto veľa. Zo štyroch syrov, ktoré sú na Quattro Formaggi z Pizza Mizza roztečené do fádnej masy, vynikajú akurát tak celistvé hrudky ricotty, aj tie nie až tak príjemným spôsobom. Cesto pôsobí opäť nedopečene a keď po tomto všetkom Samuel pomedzi pokrivené ústa zadrie, koľko stála, hrozne sa smejeme.

Ja viac, lebo ja som ju neplatil.

Pizza Chip

Druh pizze: 919 (Hawaii) (rajčinový základ?, šunka, syr, ananás)

Čas doručenia: 70 minút

Cena s donáškou: 5,50 €

Objednať si ju môžete tu: https://www.bistro.sk/pizza-chip-mierova/

alebo tu: https://www.bistro.sk/pizza-chip-riazanska/

Tak teda zisťujem, že nie je Pizza Chip ako Pizza Chip.

Lebo keď sme dávali dokopy zoznam donáškových pizzérií, túto som si tam vyslovene vypýtal vďaka skúsenosti s „Pizza Chip“ z Vlasteneckého námestia v Petržalke s parádnym „praclíkoidným“ cestom a dosť v pohode prísadami. Tá ale donášku nerobí a tie ostatné používajú zjavne úplne iné cesto. Tenšie a zďaleka nie také dobré.

Ak sledujete moje Facebooky a Instagramy, určite ste na nich už narazili na flame na tému „pizza s ananásom“. Lebo vy všetci ju zjavne nenávidíte a ja ju mám naopak veľmi rád (a so mnou ešte napríklad michelinovský šéfkuchár Magnus Nilsson, ehm). Nuž, tak ak bola vaša jediná skúsenosť s ananásom na pizzi taká, akú som mal s touto konkrétnou pizzou, vôbec sa vám nečudujem.

Carla

Druh pizze: Roma (rajčinový základ, mozzarella, syr, slanina, šunka, kukurica, šampiňóny)

Čas doručenia: 70 minút

Cena s donáškou: 8,90 €

Objednať si ju môžete tu: http://www.pizzacarla.sk

Asi si hovoríte, kedy som sa preboha zmenil na ufrflaného hejtera. Nezmenil, prisahám. No trvalo plných 70 minút, kým som v redakcii Refresheru ochutnal konečne pizzu bez výhrad. Z telefónneho zoznamu pízz, ktorý Carla ponúka, sme vybrali „Roma“ a bola konečne super. Bohatá a veľká, dosť výrazne syrová, šťavnatá a veľmi chutná.

Aha, ide to! Pizza v papierovej krabici, ktorá cestovala takmer až od rakúskej hranice do Ružinova a chutí dobre.

Luigi

Druh pizze: Funghi (rajčinový základ, syr, šampiňóny)

Čas doručenia: 75 minút

Cena s donáškou: 4,95 €

Objednať si ju môžete tu: http://www.pizzaluigi.sk

Hejter je späť. Päť minút po šťavnatej Carle prichádza suchár Luigi. U Samuela sa uisťujem, že naozaj objednal pizzu a nie posúch, na ktorý sa mi toto jedlo ponáša viac. Čo je škoda, pretože cesto samotné nechutí zle konečne je z neho cítiť aj skvelá chuť cesnaku. No inak je príliš tuhé a suché a prísady mu v tom vôbec nepomáhajú. Asi sú ľudia, ktorým to takto chutí, no ja ľutujem, že nemám po ruke fľašu kečupu.

(No dobre, tá posledná veta je po ananáse ďalší trápny pokus rozpútať hejterský flejm. Zabral, však? :)

Corleone

Druh pizze: Formaggi (rajčinový základ, 4 druhy syra)

Čas doručenia: 85 minút

Cena s donáškou: 5,63 €

Objednať si ju môžete tu: http://www.pizzacorleone.sk

Viera v ľudstvo navrátená. Po 85 minútach od objednania konečne prichádza pizza, ktorá sa vyrovná aj tým lepším z kamenných podnikov. Corleone bol Samuelov nápad, ja som o nej doteraz nepočul, no okamžite si ju zapisujem na pomyselný zoznam.

Parádne nadýchané cesto so šťavnatým syrovým jazerom. Štyri syry sú zliate dokopy, no chutia fakt lahodne. Po čerstvej bazalke od Johnyho konečne cítim zase aj nejaké bylinky a oceňujem aj množstvo cesnaku v tom všetkom.

Po dnešnom siedmom trojuholníku začínam byť celkom najedený a snažím sa brať testovanie zodpovedne, no seriózne uvažujem, že si z tejto dám ešte jeden.

Andy‘s

Druh pizze: Andy’s (rajčinový základ, mozzarella, šunka, saláma, kukurica, feferóny, paradajka)

Čas doručenia: 85 minút

Cena s donáškou: 6,10 €

Objednať si ju môžete tu: http://www.andyspizza.sk

Keby nedopadla väčšina pízz z tohto testu tak zle, tej od Andy’s by som asi vyčítal, že sa podobá na tú od Carly, akurát je trochu menej delikátna a šťavnatá.

No po siedmych predchádzajúcich už prestávam riešiť nuansy a rozlišujem skrátka dobré a zlé pizze. Tá od Andy’s je dobrá a ak by som ju mal predsa len definovať nejako unikátne, použijem slovo „študentská“.

Chutí ľudovo, ničím extra neplytvá a po nič si zrejme nechodí ani na žiadne farmárske trhy, no ak by som si odteraz už iba objednával pizze z bratislavských donášok, toto by bola jedna z tých, ktoré by som striedal.

Rotunda

Druh pizze: Provinciale (rajčinový základ, syr, šunka, slanina, baranie rohy, feferóny, jalapeňos, kukurica, cibuľa, paprika, oregano)

Čas doručenia: 90 minút (na dlhší čas donášky upozornili vopred)

Cena s donáškou: 6,40 €

Objednať si ju môžete tu: http://bit.ly/2xJXDrg

Preklápame sa cez 90-minútovú hranicu donášky! Čo je super, lebo aj keď nám samozrejme nerobí problém zjesť toľko pízz, drobné rozostupy padnú vhod.

Aby sme boli fér, z Rotundy nás vopred upozornili na to, že donáška bude pre veľkú vyťaženosť a vzdialenosť trvať dlhšie. Táto pizza je však nakoniec tiež prinajlepšom priemerná. Prísady má celkom chutné a veľkým plusom je jej štipľavosť, ktorá nie je iba tak naoko, ako to dnes bohužiaľ býva zvykom. No cesto je akosi neprirodzene „sypké“, akoby nedopečené, kvôli čomu sa nedá ani poriadne chytiť do rúk a rozpadáva sa.

Lombardi

Druh pizze: Prosciuto (rajčinový základ, šunka, mozzarella)

Čas doručenia: 95 minút

Cena s donáškou: 7 €

Objednať si ju môžete tu: http://lombardi.sk

Pizzu Lombardi som si z môjho testu kamenných pizzérii pamätal ako celkom obstojnú. A do kamennej prevádzky vás pošlem aj po ochutnaní donáškovej verzie.

Zaujala ma na nej bazalka, sklamala tuctová pražská šunka a trochu gumené cesto, ale hlavne... kebyže to má byť moja jediná obedová pizza a nie posledná z desiatich, vyše poldruhahodinové čakanie ma skôr vyženie na hocijaký šitový trojuholník do najbližšej kebabárne. A telefón nech ti zvoní koľko chce.

...

A celkový verdikt?

Viem, že donášková pizza má kopec dôležitejších vlastností než vrcholný gurmánsky zážitok. Rozumiem tomu. A sľubujem, že v tom nie je žiadna hra na nóbl food kritika. No fakt si nemyslím, že som od pízz v tomto teste čakal až také nedosiahnuteľné veci. Vrátane tých, ktoré sa nehanbili stáť skoro 10 €.

Samozrejme nič proti gustu. Aj baby a chalani z Refresheru, ktorí nám tie pizze pomáhali tlačit', sa veľakrát nezhodli. Dokonca sa našli jednotlivci, ktorým chutili aj pizze, ktoré všetci ostatní ofrflali.

Čiže ak som vám náhodou skritizoval nejakú obľúbenú, ktorú si objednávate pravidelne, nenechajte si pokaziť chuť. :)

No ak vás náhodou nejaká nedávno sklamala a chceli by ste vyskúšať nejakú inú, po tomto jednorazovom a náhodnom teste subjektívne odporúčam tieto „obstojné“ a presne v tomto poradí:

1. Corleone

2. Carla

3. Johny

4. Andy‘s

Dobrú chuť!

Tento článok nebol sponzorovaný, išlo o subjektívnu recenziu autora. Ak ťa texty od Čojeho bavia, pozri si aj ďalšie skvelé recenzie, ktoré sa ti zobrazia pod týmto článkom. Prípadne autora sleduj na Facebooku alebo Instagrame.

Testovanie donáškových pízz prebehlo 2. augusta 2017. Žiadna z prevádzok o teste informovaná nebola.

