Iba 20-ročný Mekhi prevzal titul najkrajšieho kriminálnika. Rozdielna farba očí mu už priniesla aj modelingový kontrakt

Zabudni na Jeremyho Meeksa, titul najkrajšieho kriminálnika najnovšie prebral iba 20-ročný Mekhi Alante Lucky z amerického štátu Severná Karolína. Mekhi bol pritom zatknutý ešte v apríli minulého roku, keď si polícia všimla, že porušuje maximálnu povolenú rýchlosť a ešte aj šoféruje ukradnuté auto. Vtedy si jeho fotografiu z väzby internet nevšimol, ale aj keby potreboval získať hromadu ďalších, nebolo by to vôbec problematické, pretože mladý chlapec skončil v policajných putách medzi minulým aprílom a decembrom až päťkrát. Do väzby putoval aj kvôli napadnutiu ženy, vlámaniu a dvakrát za porušenie svojej podmienky.

Napokon svoje neustále porušovanie zákona ani nemusí priveľmi ľutovať, keďže práve vďaka fotke z apríla sa dostal na Twitter s názvom Wake Mugshots a odtiaľ to už nemal ďaleko do najbližšej modelingovej agentúry. Krátko po zverejnení fotografie na Twitteri už Mekhi podpisoval svoj prvý kontrakt s agentúrou St Claire’s Modeling Agency a ak to takto bude pokračovať, Jeremy alias originálna „Prison Bae“ bude mať onedlho obrovskú konkurenciu.

Mekhi Alante Lucky Mug Shot Lands Him Modeling Contract https://t.co/PQUzFt0AVH pic.twitter.com/eJsdVjoMdl — Nuel (@Manuel_Anim) 29. srpna 2017

Toyeen B's World: Photos: Move over Jeremy Meeks, another hot felon, Mekhi Alante Lucky is herehttps://t.co/rrqUOrfoUB pic.twitter.com/RTVlR7bpCe — Oluwatoyin Balogun (@toyeenb) 30. srpna 2017