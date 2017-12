Internet najnovšie ovláda chytľavé meme zadaného muža obzerajúceho si cudziu slečnu. Je použiteľné skoro na každú situáciu

Španielsky fotograf Antonio Guillem ani len netušil, že sa z jeho fotografií raz stane obľúbené internetové meme. Všetko to začalo fotkou s trefným názvom „Disloyal Man Walking With His Girlfriend and Looking Amazed at Another Seductive Girl“ zobrazujúcou muža obzerajúceho sa za krásnou slečnou vyzerajúcou takmer na chlp rovnako ako jeho nahnevaná priateľka. Bizarná fotografia si rýchlo získala tisícky priaznivcov a zostával na nej dostatok priestoru na to, aby ju ľudia mohli začať kreatívne upravovať a dopĺňať.

Scéna sa preto stala vtipnou metaforou na takmer akúkoľvek situáciu v našich životoch, od pokukávania po nových knihách, aj keď ich máme doma ešte hromadu neprečítaných, až po pohľad dnešnej kapitalistickej mládeže na socializmus. Španielk síce zrejme nezamýšľal, že získa popularitu takýmto spôsobom, ale určite sa nesťažuje, pretože jeho fotografie teraz nájdeš úplne všade. Fotografia s rovnakým motívom pritom nie je len jedna a Antonio ich v rôznych momentoch odfotil ešte oveľa viac, čo uvidíš na konci článku.

That meme photo is called "Disloyal man walking with his girlfriend and looking amazed at another seductive girl" https://t.co/Ntr3N5ZhRZ pic.twitter.com/kCbbT03XsF — Liza Hearon (@hello_liza) 24. srpna 2017

Moja priateľka a baba s dobrým zadkom.

Psi verzus ľudia.

Nedotknuté knihy doma verzus nové knihy v kníhkupectve.

Netreba komentár.

Este tío no es un meme, es un vicioso. pic.twitter.com/7LWkEbL4DZ — Mxngxl (@Mongolear) 23. srpna 2017

Mládež na hranici socializmu a kapitalizmu.

Jedna zmrzlina verzus druhá zmrzlina.

Harry a Ron s Hermionou verzus nebezpečné situácie.

the 7 harry potter books summed up: pic.twitter.com/00m5xccsk3 — ellie (@hugvvarts) 23. srpna 2017

Integrita mojich novín a fotky Spider-mana.

Nedokončená hra proti novej hre.

This is honestly me… pic.twitter.com/ndk34vnOf3 — Jason Avis (@Jason0Avis) 22. srpna 2017

Pohľad do života kráľa Henricha VIII.

these aren't even jokes this is deadass what happened pic.twitter.com/L15F8Ek9yC — gorgeous hag (@ashaggreyjoy) 22. srpna 2017

Tag that Aawara dil fhek aashiq Příspěvek sdílený DekhBhai Funny Bollywood Meme (@_dekhbhai_), Úno 23, 2017 v 8:01 PST

THE CONCLUSION WEVE ALL BEEN WAITING FOR pic.twitter.com/48f6s5y9KG — *gun* (@oranforest) 25. srpna 2017