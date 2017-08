Dávali mu 5-percentnú šancu na prežitie. Chlapček, ktorého kosti sa lámu ako sklo, bojuje so svojou diagnózou po boku superhrdinov

Keby si sa 5-ročného Kadena spýtal, či je oproti svojim rovesníkov akokoľvek znevýhodnený, zrejme by ti povedal, že nie je. Napriek tomu trpí vzácnou chorobou zvanou osteogenesis imperfecta, ktorá spôsobuje, že jeho kosti nie sú dostatočne pevné a lámu sa pri každom silnejšom údere, chtiac či nechtiac. Už po piatich mesiacoch tehotenstva lekári zistili, že jeho kosti sú príliš krátke a viacero z nich je zlomených, a tak jeho rodičom odporúčali ukončenie tehotenstva. Dávali mu len 5-percentnú šancu na prežitie, čo je predpoklad, pri ktorom by sa veľká časť ľudí rozhodla pre potrat, lenže Kadenovi rodičia stavili na tých 5-percent všetko a oplatilo sa im to.

Aj keď si Kaden od narodenia prešiel už viac ako 40 zlomeninami a musí si dávať obrovský pozor na to, kde sa postaví a ako si sadne, je to jedno z najcharizmatickejších detí, aké by si mohol stretnúť. Nebojí sa ničoho a najradšej má superhrdinov, pričom jeho rodičia ho podvedome podozrievajú z toho, že po všetkých bolestiach, ktorými si už sám prešiel, sa v kútiku duše považuje za malého superhrdinu aj on. Na jeho diagnózu neexistuje liek, takže jediným riešením je zvýšená opatrnosť, na čo dávajú jeho rodičia maximálny pozor. Mama Valerie ho nazýva svojou porcelánovou bábikou, ale nevymenila by ho za nič na svete.