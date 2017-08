Mayweather porazil McGregora a zostáva staronovým kráľom boxu!

Súboj, ktorý bol ešte pred rokom obyčajnou utópiou a pred pár mesiacmi už fenoménom. Rivalita medzi legendárnym boxerom Floydom Mayweatherom a bojovníkom MMA Conorom McGregorom dlho naberala reálne kontúry a naplno sa prejavili až po piatej hodine ráno. Odhadovalo sa síce, že hlavný súboj večera v T-Mobile aréne v Las Vegas začne priblližne rovno o piatej, ale odhady sa nenaplnili a fanúšikovia si na súboj museli počkať ešte trochu dlhšie

Napriek naťahovaniu sprievodnej šou a neskorším problémom s Pay-per-view prenosom panovala v hale celková spokojnosť a diváci si užili ešte aj zápas medzi Franciscom Fonsecom a Gervontom Davisom, po čom sa už pred hlavným súbojom ujsť nedalo. Ešte pred jeho začiatkom sa k slovu dostal aj Conor McGregor, ktorý fanúšikom oznámil, že sa cíti veľmi dobre a jeho váha sa už ustália na približne 77 kilogramoch.. Jeho oponent Mayweather sa zase zahrieval tancovaním po zákulisí, a tak menšie provokácie pokračovali až do začiatku zápasu, lenže obaja kohúti sa už viac koncentrovali na seba a na to, aby podali čo najoptimálnejší výkon.

"I do not care about his records or achievements. It's man vs man." @TheNotoriousMMA #MayweatherMcGregor #ConorMcGregor pic.twitter.com/EyhHjGRkXj