Ousmane Dembélé je druhým najdrahším hráčom histórie. Talentovaný francúzsky futbalista smeruje do Barcelony

Posledné roky si počas leta fanúšikovia futbalu hovoria, že šialenejšie prestupové obdobie už prísť ani nemôže, no príde to ďalšie a potom to ďalšie a ukáže sa, ako sme sa všetci mýlili. Minulý rok to bol napríklad prestup Higuaína z Neapolu do Juventusu za šialenú sumu a hlavne teda Pogbov transfer naspäť do Manchestru United za rekordnú čiastku.

Tohtoročné prestupové obdobie taktiež začalo zostra, spomínal sa hlavne odchod Griezmanna, no kvôli trestu pre Atlético Madrid v podobe podpisovania hráčov sa rozhodol francúzsky klenot zostať. Dlho sa hovorilo aj o Verrattiho odchode do Barcelony, no ani k tomu zatiaľ neprišlo a následne sa z ničoho nič objavila informácia, že Neymar prestúpi do PSG, aby vystúpil z tieňa Messiho, stal sa hlavnou hviezdou tímu a mohol vyhrať Zlatú loptu. Informácia sa zdala byť absurdná a hlavne krokom späť pre brazílsku hviezdu, no ako už všetci vieme, Neymar je skutočne hráčom PSG a ako ukázal v dvoch ligových zápasoch v novom drese, futbalom sa vo Francúzsku nesmierne baví.

Príspevok, ktorý zdieľa @o.dembele7, Jún 15, 2017 o 2:56 PDT

Bolo jasné, že ak Barcelona dostane za tento prestup viac ako 200 miliónov eur, zameria sa následne na hviezdy, ktoré by mohli Neymara nahradiť, prípadne ich investovať aj do iných pozícií. 40 miliónov už napríklad smerovalo smerom do Číny, odkiaľ na Camp Nou prichádza Paulinho a doteraz nikto nechápe tomuto prestupu. Fanúšikovia klubu si totiž priali Dembélého, Coutinha či Seriho, keďže ako ukázal dvojzápas Španielskeho superpohára, Barcelona v súčasnej zostave jednoducho na Real Madrid nemá. No a po dnešnom dní si môžu culés vyškrtnúť jedno z vyššie spomínaných mien, keďže francúzsky megatalent prestupuje z Borussie Dortmund práve do Barcelony.

Je jasné, že Neymara sa nahradiť nedá, no podľa môjho názoru je kúpa Dembélého najlepším možným riešením. Je totiž o päť rokov mladší ako Neymar a spolu s Asensiom je považovaný za najväčšiu vychádzajúcu futbalovú hviezdu. O svojich kvalitách najskôr presvedčil v drese francúzskeho Rennes a už vtedy prejavili o jeho služby záujem niektoré veľkokluby. Ousmane však vedel, že na to má ešte čas a najskôr potreboval akýsi medzikrok, keďže v takýchto kluboch by sedel na lavičke náhradníkov. Aj preto si vybral práve Dortmund, kde okamžite zapadol a bolo jasné, že spravil dobre. Jeho vysneným klubom bola vždy Barcelona a po odchode Neymara mu už muselo byť jasné, že prišiel ten správny čas a mohol si splniť svoj sen.

Čo sa týka samotnej prestupovej čiastky, tá je 105 miliónov eur + bonusy, Ousmane sa tak stane druhým najdrahším hráčom histórie po Neymarovi. S klubom podpísal kontrakt na 5 rokov a jeho výkupná klauzula je 400 miliónov eur. Barcelona tak bude mať aj v tejto sezóne smrteľný útočný trojzáprah, no záloha zostáva stále problémová a prestupové okno sa pomaly zatvára. Sme teda zvedaví, čo si pre nás pripraví v nadchádzajúcich dňoch. Lebo ak nič nepodniknú, budú sa pravdepodobne musieť skloniť pred svojím najväčším rivalom.