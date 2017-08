 Volkswagen T-Roc zamieša karty medzi kompaktnými SUV-čkami

Nielen pozorní automobiloví nadšenci si mohli za ostatné mesiace všimnúť, že Volkswagen sa vo veľkom začína zameriavať na vozidlá typu SUV/crossover. Dôkazom toho bolo hneď niekoľko podarených konceptov, no a po uplynulých hodinách sme svedkami prvého ovocia. Z Wolfsburgu totiž prichádza ďalšie, úplne nové SUV, ktoré doposiaľ v portfóliu nemeckej značky nebolo. Reč je o modeli so vskutku netypickým názvom - T-Roc. Ten spája zavedené, SUV-čkové označenie začínajúce písmenom T (Tiguan, Touareg, Teramont) a zároveň dodatok Roc, odvodený od anglického slova „rock“, ktorým má nový crossover vykresľovať suverenitu SUV v kombinácii s agilitou hatchbacku kompaktnej triedy. K veľkolepému odhaleniu nového prírastku do radov značky Volkswagen došlo neďaleko talianskeho Milána, ba čo viac, slávnostnej premiéry sme sa zúčastnili osobne, preto vám v exkluzívnom predstihu prinášame naše prvé dojmy. Je sa pritom na čo tešiť, keďže hneď v úvode treba povedať, že pre Volkswagen ide o akýsi prelomový počin, ktorý má počať novú éru emotívnejších modelov a zároveň tak osloviť najmä mladú klientelu.

Za všetko hovorí najmä samotný dizajn. Na relatívne konzervatívne pomery značky ide o vskutku avantgardný, dovolíme si tvrdiť miestami až agresívny estetický návrh. Po Arteone je teda zrejmé, že Volkswagen pristupuje na odvážnejšiu a emotívnejšiu nôtu, ktorá veľmi trefne a moderne kombinuje SUV-čkové prvky s dynamickými až športovými detailmi. Pre úplnosť, T-Roc stojí na modulárnej platforme MQB, pričom s rozmermi 4 234 x 1 819 x 1573 milimetrov sa radí pod Tiguan. Pod atraktívny exteriérový look sa v dobrom slova zmysle podpísal pomerný široký rozchod kolies, masívnejšie blatníky, krátke previsy a nižšia výška karosérie.

Navyše, v momente, keď uvidíte T-Roc naživo, zaujme vás jeho netypický zjav, vďaka ktorému si ho rozhodne nepomýlite so zvyškom portfólia. Môže za to najmä široká a expresívne pôsobiaca predná maska, ale i zdvojené svetlomety s full-LED technológiou a jedinečným podpisom, ktorý vytvára zaujímavú grafiku. Z profilu opäť vyznieva pretiahnutá silueta strechy s chrómovým prvkom, ktorý sa tiahne od predného stĺpika až po zadné svetlá. C-čkové stĺpiky sú výraznejšie sklonené, čím je docielený decentne kupéčkový fíling. Čerešničkou na torte dizajnu je napokon nezvyčajne široká škála individualizácie, nakoľko T-Roc je prvým SUV značky Volkswagen, ktoré prichádza i v dvojfarebnom lakovaní s vizuálne odsadenou strechou. Napokon tu máme zadnú časť, ktorá je opticky rozdelená na tri časti - efektné zakončenie strechy, pod ňou trojrozmerne tvarované LED-kové svetla s logom a označením uprostred a napokon v spodnej, fádnejšej časti vrcholí horizontálne tvarovanie ochranným nárazníkom.

Vnútrajškom sa T-Roc ponáša najmä na nedávno predstavené Polo. Už pri prvom pohľade pritom jasne poukazuje na rozsiahlu digitalizáciu a nanovo definované tvary. Nová koncepcia palubnej dosky integruje opäť o čosi viac zobrazovacích a ovládacích prvkov. Je jasné, že vo všeobecnosti sa nevyhnete pocitu, že množstvo detailov ste už v iných koncernových modeloch videli, pravdou však je, že kokpit je do nemalej miery nový a značne odlišný. V prvom rade ide o svojbytný návrh s množstvom plošných dekoračných elementov rôznych farieb a materiálov. V ponuke je široká škála farebných variantov, či už ide o obloženie dverí, stredového panela alebo prístrojového štítu. Spomenúť sa určite oplatí aj špecifický 8-kanálový zvukový systém s celkovým výkonom až 300 W, o ktorý sa stará audio špecialista Beats.

Za zmienku stoja aj 11,7″ digitálne budíky Active Info Display druhej, o čosi futuristickejšej generácie (so 133 dpi), nakoľko grafika a animácie, aké poznáme napríklad z modelov Golf, Tiguan či Passat sú minulosťou. Ďalšiu obrazovku nájdeme už tradične uprostred, tentokrát však s formátom 8" a novým skleneným povrchom. Posádka sa tak nevyhne odstupom času drobným škrabancom a podobne. Vyzdvihnúť pritom treba, že i keď ide o kompaktný crossover, vďaka dlhšiemu rázvoru (2 603 milimetrov) bol docielený prekvapivo veľký vnútorný priestor, a teda T-Roc je schopný odviesť i 5-člennú posádku. Navyše, 445-litrový kufor patrí rovnako medzi tie najväčšie v segmente. Dokonca, ak sklopíte zadné sedadlá (delené v pomere 60:40), vznikne v danej triede rekordný objem až 1 290 litrov.

Nemá význam menovať všetky asistenčné systémy, inými slovami, T-Roc sa do veľkej miery môže pýšiť technológiami, ktoré zahviezdili v Arteone, či v nedávno faceliftovanom Golfe. Prejdime tak k pohonu. Motorová paleta je naozaj široká - základný agregát zhmotňuje motor 1.0 TSI s výkonom 85 kW / 115 k a 200 N.m, nasleduje 1.5 TSI s výkonom 110 kW / 150 koní a 250 N.m, no a napokon vrcholom bude aj 2-litrové TSI-čko s výkonom až 140 kW / 190 koní a 320 N.m. Vrcholný variant je štandardne vybavený 7-stupňovým DSG-čkom a pohonom 4Motion, ostatné verzie je možné osadiť i 6-stupňovým manuálom a pohonom len predných kolies. Obdobný princíp funguje aj v naftovej ponuke – základom je 1.6 TDI s výkonom 85 kW / 115 k a 250 N.m, následne je možné siahnuť po motore 2.0 TDI s výkonom 110 kW / 150 k a 340 N.m alebo 140 kW / 190 koní a 400 N.m. Dizajnových, technologických či motorických kombinácií je teda viac než dosť, vyzdvihnúť pritom treba najmä prítomnosť pohonom 4Motion, ktorý je v danej triede skôr raritou než realitou.

