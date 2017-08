Pornhub si pre Dannyho svadbu pripravil rozlúčkové video. Príbuzní si spoločne prezreli jeho obľúbené videá i staré fotky

Dôležité prejavy, či už ide o moderátorske výstupy, slová amerického prezidenta alebo podobne dôležité udalosti, sa často stávajú terčom posmechu. Najčastejším dôvodom je jednoznačne fakt, že sa autor reči jednoducho zle pripravil. Thom však nechcel byť jeden z týchto prípadov, keď mu jeho najlepší priateľ Danny Hodgetts oznámil, že by sa potešil jeho prejavu na svadbe, ktorá bude už čoskoro. Keďže potreboval skutočnú pomoc z hĺbky duše, kam inam sa obrátiť než na Pornhub, webstránku, ktorá podľa jeho názoru chápe muža najlepšie.

Zamestnanci Pornhubu okamžite spozorovali fantastickú marketingovú príležitosť a na Thomovu prosbu odpovedali. Dokonca, Pornhub si pre Dannyho pripravil aj gratulačné video, ktoré bolo premietané i na samotnej svadbe. Odprezentované boli Dannyho fotky, jeho obľúbené videá a nakoniec všetko skončilo dojímavým odkazom: "Danny, nikdy ťa neopustíme. Vždy u nás budeš vítaný. Je nám jasné, že s manželkou nemôžeš cestovať všade. Keď sa vrátiš, získaš Pornhub Premium zadarmo." Vyhrotené video si však zamilovali obaja mladomanželia a Thom si zaňho získal poriadnu dávku ovácií.

Can't believe @pornhub & my best man, Thom, pulled together for the best man's speech at my wedding!! https://t.co/PlziTlPsuB #PREMIUM!