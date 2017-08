Ženy chcú sex viac než muži. Takmer tri pätiny dám túžia po pohlavnom styku viac než ich partneri

Pokiaľ sa necháš unášať predsudkami a populárnymi názormi o tom, že muži sú sexuálne frustrované bytosti a túžia len po pohlavnom styku, bol by si na omyle. Pre ženy to totiž platí viac, odhaľuje kontroverzný prieskum. Rovnako ako muži, aj dámska časť ľudstva má svoje potreby. A vyzerá to tak, že pre ženy je sex ešte dôležitejší než pre mužov.

Prieskum pozostával z odpovedí až 2 383 ľudí, ktorí mali nad osemnásť rokov a boli v dlhotrvajúcom vzťahu. Čísla hovoria jasne. 59% žien prehlásilo, že by vo svojom vzťahu privítali sex častejšie. Podobnej mienky však bolo len 41% mužov. Približne tretina ľudí pozná jasný dôvod - v posteli jednoducho prežívajú málo dobrodružstva. Ďalšia tretina je jednoducho lenivá a asi 20% ľudí pri sexe preferuje niečo iné než partner, čo ústi v nezhody a následnú celibátnu noc.

Situácia, kedy jeden člen vzťahu túži po sexe, no druhý naň nemá náladu, je viac než bežná, no predovšetkým vďaka modernej popkultúre si ľudia myslia, že ten proaktívny je práve muž, čo štatistiky vo väčšine prípadov jasne vyvracajú. Problém však nekotví len v lenivosti, no po mesiacoch či rokoch to vraj už nie je ono. 36% ľudí tvrdí, že im po čase zo vzťahu vymizli spoločné spontánne činnosti a presne tretinu mrzí, že sa teraz hádajú omnoho viac, než tomu bolo na začiatku. Aj napriek tomu, že približne polovica ľudí si myslí, že ich vzťah sprevádza nedostatok sexu, až 21% dvojíc sa pravidelne háda na tému málo sexu. Zdá sa však, že to nikam nevedie.