Slovenskí policajti zachránili život. Mladík chcel spáchať samovraždu skokom z mosta, muži zákona mu v tom zabránili

Slovenskému policajnému zboru sa vydaril ďalší dôležitý kus práce. Policajti z Obvodného oddelenia PZ Topoľčany totiž úspešne zachránili život 24-ročnému mladíkovi. Vyslaní boli preveriť oznámenie o samovražde do obce Kovarce. Vysvitlo, že muž sa nachádza na moste a zrejme má v úmysle ukončiť svoj život skokom do rieky. Muž svoje úmysly oznámil polícii sám. Kým dorazila dvojčlenná hliadka, mladík stihol preliezť zábradlie a zliezť asi jeden meter pod most.

Policajti sa s mužom začali zhovárať, úspešne nadviazali kontakt a prehovárali mladíka, aby upustil od svojho zámeru skočiť do vĺn. Vyjednávanie trvalo asi pol hodinu, no nakoniec 24-ročný muž súhlasil s návrhom, že za ním zlezie jeden z príslušníkov hasičského a záchranného zboru, ktorý mu pomôže dostať sa späť na most. Zaistený bol lanom a hore si ho prevzala záchranná služba. Dvojica policajtov si na internete získala veľkú obľubu prostredníctvom pochvalných komentárov od Slovákov.