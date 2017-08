Zručnosti ako z iného sveta. Ines vďaka make-upu získava novú identitu, jedna maľba jej zaberie viac než 10 hodín

Na svete sa nachádza obrovské množstvo viac než talentovaných umelcov, no každý sa špecializuje na niečo úplne odlišné. Ľudí, ktorí tvoria mágiu maľovaním na vlastné telo pomocou make-upu, sme ti už niekoľko ráz predstavili, no táto autorka to posúva na úplne nový level. Ines Kuš je rodená Chorvátka a v podstate sa rôznym formám umenia venuje už od narodenia.

Či už išlo o fotografovanie, módné návrhárstvo či kreslenie, vždy jej to išlo dobre, no najväčšiu radosť a uspokojenie nachádza práve v momentoch, keď sa pomocou maľovania svojej tváre a horných častí tela premieňa na úplne inú bytosť. Jeden výtvor často pripravuje aj dvanásť hodín bez väčšej prestávky - keď začneš, už nie je cesta späť. Ines priznáva, že nikto nespadol z neba učený, a tak aj ona zvládne spraviť počas tvorby obrovské množstvo chýb, no vďaka pohotovej improvizácii poväčšine dokáže svoje veľdielo zachrániť a dotiahnúť do úspešného konca. Ak sa ti Inesina tvorba páči, môžeš ju napríklad podporiť followom na jej Instagrame, ako to už spravilo vyše 50 000 ľudí.

