Hudobná spolupráca roka. Foo Fighters si na pódium zavolali Ricka Astleyho a fanúšikovia nechápali, čo sa deje

Rick Astley - človek, ktorý je oveľa známejší ako internetové meme, než ako výborný spevák. Tak či onak, aspoň si ho budú ľudia pamätať a jeho hit Never Gonna Give You Up už z hlavy asi nedostaneme do konca života.

V Tokyu cez víkend prebiehal festival Summer Sonic a s headlinerom mohli byť návštevníci viac než spokojní. Tým sa totiž stali legendárni Foo Fighters na čele s Davom Grohlom a pre svojich fanúšikov si pripravili jedno obrovské prekvapenie. Americká rocková skupina sa totiž rozhodla priviesť internetové meme v podobe Ricka Astleyho opäť k životu a keď sa tento anglický spevák zrazu objavil na pódiu (festivalu sa zúčastnil ako vystupujúci), ľudia neverili vlastným očiam. A áno, nasledovala spolupráca roka.

Žiadnej novej skladby sme sa síce nedočkali, ale o to lepšie, keďže sme sa opäť všetci stali obeťami rickrollingu. Foo Fighters síce začali hrať Smells Like Teen Spirit, no Rick sa rozhodol, že nezostane svojej povesti nič dlžný, naplno rozbalil svoj najznámejší hit a ocenili to aj návštevníci festivalu, ktorí si nečakanú spoluprácu vychutnali.