Nezvyčajné oko jej prinieslo výsmech, tak Sonia v úprimnom príspevku všetkým vytmavila, ako sa nemajú správať k ľuďom

Vzhľad hrá v živote každého z nás podstatnú a dôležitú rolu, aj keď si to niekedy nechceme pripustiť. Beauty vlogerka Sonia Leslie je so svojím vzhľadom nadmieru spokojná, ale aj ona si niekedy musí povedať dosť a posledné prekročenie tejto hranice prišlo len nedávno, keď už prestávala zvládať hlúpe otázky mnohých sledovateľov. Sonia sa narodila s materským znamienkom v pravom oku, čo znamená, že v ňom má väčšiu mieru pigmentu a pri prvom pohľade preto vyzerá trochu rozdielne a zaujímavo. Nič si zo zvedavých otázok celé roky nerobila, lenže v poslednom čase prekročili únosnú mieru, a tak Sonia zverejnila detailnú fotku svojho oka s veľavravným popisom.

V ňom všetkým odkazuje, že s jej okom nie je nič zlé, a nikto by sa len tak ľudí nemal pýtať otázky o tom, čo je s nimi zlé. Je to podľa nej príliš necitlivé a k tomu ešte aj drzé, pretože človek len tak nepríde ku jednorukej osobe na ulici a nezačne sa jej vypytovať, čo je s ňou zlé. Svojou detailnou fotkou tak chcela dať navždy zbohom hlúpym otázkam a podarilo sa jej nielen to, keďže si jej krátky, ale o to úprimnejší odkaz všimol aj portál Yahoo a oslovil ju s požiadavkou, aby to trochu ozrejmila. Nepáčilo sa jej, že ľudia hneď premýšľali o tom, čo by s ňou mohlo byť zlé, keď vyzerá o trochu inak ako bežný človek, a tak sa riadi heslom, že nemá zmysel porovnávať sa s inými ľuďmi.

