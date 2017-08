Marco Asensio: Najväčšia vychádzajúca hviezda futbalu, za ktorú Barcelona odmietla zaplatiť 4,5 milióna eur

Stačí pár sezón a všetko sa dokáže otočiť o 180 stupňov. Ešte pár rokov dozadu sme mohli vyzdvihovať Barcelonu, ich akadémiu, prestupy či systém hry, v La Lige nevedeli nájsť konkurenciu a fanúšikovia Realu Madrid nechápali, čo sa deje. No a dnes tu máme rok 2017, najlepší klub histórie vyhral dvakrát za sebou Ligu majstrov a všetko nasvedčuje tomu, že sa ani zďaleka nechystá prestať.

Vedenie Barcelony akoby prestalo dôverovať vlastnej akadémii, prestupy komentovať ani netreba (Paulinho haha), záloha absolútne nefunguje a tím vôbec, ale že vôbec nie je pripravený na časy po Messim. Na druhej strane Real Madrid, známy predraženými nákupmi, zrazu nakupuje s rozumom a budúcnosť má istú. Kovacic, Ceballos, Llorente či Vallejo majú pred sebou veľkú budúcnosť, máme tu ešte stále pomerne mladého Isca, na ktorého je radosť sa pozerať, no a ešte jedného mladíka, ktorý svojich vekových rovesníkov prevyšuje a hádam sa už ani nemusíme baviť o tom, či je väčší talent Ousmane Dembele alebo Mbappe, keďže odpoveď znie - ani jeden. Najväčším talentom svetového futbalu je jednoznačne Marco Asensio, 21-ročný hráč, ktorý má za sebou zaujímavý rok. Fun fact pre fanúšikov Barcelony - Isco, Ceballos aj Asensio boli obrovskými fanúšikmi Messiho.

A uvedomuje si to aj samotný tréner Zinedine Zidane, podľa ktorého sme svedkami najlepšej ľavačky od čias Messiho. Marco sa narodil na Mallorce, otec bol Španiel, zatiaľ čo mama z Holandska a rodičia už pred narodením vedeli, čo chcú, aby z ich syna vyrástlo. Meno Marco im totiž nenapadlo len tak, dostal ho po futbalovej hviezde krajiny, odkiaľ pochádza jeho mama. Už je vám teda jasné, že tým niekým nie je nik iný, ako legendárny Marco van Basten.

Keď prezident Realu Madrid Florentino Perez bol pri predstavovaní Asensia ako posily klubu, porozprával mu príbeh o stretnutí s jeho matkou. "S tvojimi rodičmi som sa stretol na Mallorce pred dvanástimi rokmi a vtedy mi tvoja mama povedala: Prezident, toto je môj syn Marco a jedného dňa bude hrať za Real Madrid." Žiaľ, jeho milovaná mama zomrela na rakovinu, keď mal Marco 15 rokov a ak ste zaregistrovali jeho gólové oslavy, tak už viete, pre koho sú venované.

Aj napriek tomu sa však často pri jeho mene spomína, že vždy bol fanúšikom Barcelony. To, že katalánsky klub ho mohol podpísať pred jeho konkurentom, je holý fakt, no ako viete, vedenie Barcelony si ide svoje a aj preto je Marco tam, kde je. A ako sa ukázalo, spravil dobre. O prestupe do Barcelony sa hovorilo v lete 2014, no Barcelona nebola ochotná zaplatiť astronomických 4,5 milióna eur a keď o tri mesiace zmenili svoj názor, už bolo neskoro. Real Madrid vtedy totiž neváhal ani sekundu a vyplatilo sa. A máme tu druhý fun fact pre fanúšikov Barcelony - vedenie namiesto Asensia kúpilo Douglasa.

Jeho agent sa taktiež vyjadril k informáciám, že Marco bol vždy fanúšikom Barcelony. Tie však vyvrátil a povedal, že vyrastal na Zidanovi, ktorý bol jeho idolom. Jeho tweety však naznačujú opak, v nich napríklad hovoril, že neexistuje tím ako Barcelona a hráč ako Messi, oslavoval ich tituly a podobne. Tak či onak, je to všetko minulosť a Marco je hráčom Realu Madrid, kde mu to ide výborne.

To, že sa madridskému klubu kúpa vyplatila, ukazoval Marco aj na medzinárodnej úrovni. Španielskej reprezentácii do 19 rokov pomohol vyhrať majstrovstvá Európy v roku 2015 a bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja, keď v ôsmich zápasoch skóroval päťkrát. Okamžite zaujal aj vtedajšieho trénera "Áčka" del Bosqueho, podľa ktorého bol Asensio najväčším španielskym talentom. Dokonca zvažoval aj o zaradení ho do záverečnej zostavy pre Euro 2016, napokon sa tak ale nestalo, no nemusí sa obávať, že by si v budúcnosti nezahral na týchto turnajoch, keďže bude ťahúňom repre.

Keď sa vrátil do prvého mužstva Realu Madrid z hosťovania, logicky sa nedostal do základnej zostavy, keďže tá je nesmierne nabitá, no aj napriek tomu vždy, keď sa dostal na trávnik, ukázal, čo v ňom je a neustále napredoval. A dokonca je prvým hráčom histórie, ktorý skóroval počas svojho debutu v piatich rozličných súťažiach. A najlepšie na tom je, že mnoho jeho gólov je ako z výstavnej skrine.

Predviedol sa aj v Lige majstrov, a to už v zápase proti Bayernu Mníchov, po ktorom predstaviteľ bavorského klubu Michael Reschke zavtipkoval, že si Jose Angel Sanchez zaslúži pred štadiónom sochu za to, že priviedol Asensia za smiešne peniaze. A naposledy sme si mohli vychutnať jeho šou v dvojzápase Španielskeho superpohára. V prvom zápase sa dostal na ihrisko len z pozície náhradníka, no aj tak dokázal skórovať, v zápase druhom už začal v základnej zostave a otvoril skóre zápasu už klasicky neskutočnou strelou svojou ľavačkou.

Fanúšikovia Realu Madrid tak pravdepodobne zažívajú orgazmus pri pohľade na ich zostavu a všetko nasvedčuje tomu, že klubu patrí nielen prítomnosť, ale bude mu patriť aj budúcnosť. A na čele bude stáť práve Marco.

