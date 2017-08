V americkej Arizone sa objavil bubonický mor. Čierna smrť zabíjala desiatky miliónov ľudí v stredoveku a smrť vie privodiť aj dnes

Čierna smrť prešla Európou ako nezastaviteľná víchrica a v polovici 14. storočia doslova vykynožila približne polovicu vtedajšieho obyvateľstva. Okrem Európy sa mor rýchlo rozširoval aj na ďalších kontinentoch a zapríčiňovala ho baktéria Yersinia pestis. Ani si len nedokážeme predstaviť, aké obrovské škody napáchala na stredovekej európskej spoločnosti pandémia zabíjajúca desiatky miliónov ľudí, a to sme ju ani v súčasnosti ešte úplne nevyhubili. Aj keď sa v Európe mor poslednýkrát objavil niekedy na začiatku 19. storočia, ostatné časti sveta toľko šťastia nemajú a nákazy sa vykystuje v Afrike, Ázii a čo je možno najprekvapujúcejšie, zriedkavo aj v Spojených štátoch amerických.

Úrady v americkom štáte Arizona museli najnovšie nahlásiť na prvé počutie hrozivé správy o tom, že u miestnych bĺch bol identifikovaný bubonický mor. Otestované blchy mali pozitívne nálezy spomínanej baktérie Yersinia pestis a na viacerých miestach sa infikované blchy objavili priamo na túlavých psoch, takže v nasledujúcich týždňoch budú mať kontrolóri a zdravotníci plné ruky práce, aby sa baktéria nezačala šíriť vo veľkom. Ľudia väčšinou dostávajú mor po kontakte s infikovaným zvieraťom alebo aj blchami a napriek tomu, že symptómy ako chrípka, bolesti hlavy či svalov sú liečiteľné antibiotikami, ak ich podcenia, môže sa mor pochopiteľne skončiť aj smrťou.

