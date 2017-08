Dievča s depresiou sa chcelo okamžite zbaviť vlasov, kaderníčka to však odmietla. Na ich záchrane pracovala neuveriteľné dva dni

Keď na nás doľahne depresia, často zabúdame vykonávať aj tie najelementárnejšie činnosti, ktoré sú inak úplne bežnou súčasťou nášho života. Jedna 16-ročná slečna s vážnymi depresiami zrejme bojovala týždne a totálne sa vykašľala na starostlivosť o svoje vlasy. Keď sa odhodlala s tým niečo spraviť, vošla do kaderníckeho salónu v americkej Iowe, kde ju privítala len 20-ročná kaderníčka Kayley Olsson. Tá sa však zhrozila. Vlasy mladej dámy boli neskutočne polepené a špinavé, no ešte prekvapujúcejšia a znepokojujúcejšia skutočnosť bola, že sa ich dáma chcela jednoducho zbaviť.

Mnoho z nás by pravdepodobne jednoducho vypočulo a splnilo zákazníčkine prosby. Kayley však prišla celá situácia veľmi ľúto a rozhodla sa dievčaťu neuveriteľným spôsobom pomôcť, keďže si jednoducho nedokázala predstaviť, ako by to s krátkymi vlasmi vydržala v škole, ktorá začína už čoskoro. Jej vlasy sa rozhodla zachrániť. Rozdelene na dva dni, spolu pracovala trinásť hodín, aby kompletne vyčistila a opravila vlasy mladej zákazníčky.

Fotky pred a po kaderníckom zákroku sa rozhodla zavesiť na svoj Facebook, kde získala približne 75 000 zdieľaní a 200 000 lajkov. Príbeh však získal aj mnoho kontroverzných reakcií, ľudia sú zhrození nad skutočnosťou, že sa rodičia na dievča zrejme úplne vykašľali. Kaderníčke na oplátku zdieľal príspevok aj Ashton Kutcher a ľudia jej do salónu začali posielať nádherné kytice.