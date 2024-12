Rodina viní za smrť ich syna Elona Muska. Zomrel, keď šoféroval Teslu v údajne chybnom autopilotovi

Tesla sa pýši inovatívnymi automobilmi, ktoré ako jedny z prvých na trhu nepotrebujú šoféra. Vychválenú funkciu autopilota však kritizuje rodina zosnulého Giovanniho Mendozu, ktorý podľa nich kvôli nespoľahlivosti auta zahynul. Na základe toho podali proti Tesle žalobu.

31-ročný Mendoza si zakúpil Teslu Model S v roku 2021. S domnienkou, že sa dokáže riadiť samo, auto pravidelne riadil na diaľnici pomocou spomínaného autopilota. Inak to nebolo ani vo februári 2023, kedy sa stala osudná nehoda.

Podľa žaloby malo byť cez dva jazdné pruhy zaparkované hasičské auto, do ktorého v autopilot móde Mendoza spolu s jeho bratom na sedadle spolujazdca narazil v rýchlosti 114 kilometrov za hodinu.

Slow down and move over when approaching emergency vehicles. Truck 1 was struck by a Tesla while blocking I-680 lanes from a previous accident. Driver pronounced dead on-scene; passenger was extricated & transported to hospital. Four firefighters also transported for evaluation. pic.twitter.com/YCGn8We1bK