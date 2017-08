Ľudia majú radšej pizzu než dôveru svojich priateľov. Ich osobné údaje boli v štúdii zo Stanfordu schopní vymeniť za lahodné jedlo

Ľudia často tvrdia, že si chránia svoje súkromie. Napríklad, až 74 % Američanov tvrdí, že je pre nich mimoriadne dôležité, aby vedeli, kto o nich môže získavať informácie. 60 % z nich prehlásilo, že by len tak nezdieľali svoju e-mailovú adresu. Aj napriek tomu až 98 % opýtaných vymenilo kontaktné údaje svojich priateľov za pizzu zadarmo. Výskumníci zo Stanfordu sa pýtali jednoduchú otázku až 3 108 študentov MIT.

Narušíš súkromie svojho kamaráta, ak ti za to dáme pizzu? V 98 % prípadoch bola odpoveď áno. Existovala však i druhá skupina študentov. E-mailovú adresu svojich priateľov ľudia prezrádzali aj bez motivačnej odmeny - v tomto prípade však kladne odpovedalo 94 % opýtaných. Od štúdie publikovanej v National Bureau of Economic Research sa však niečo podobné očakávalo. Teória tvrdí, že každý dokáže prezradiť informácie, stačí len dostatočná odmena. A pizza, bohužiaľ, zdá sa stačí. Ide síce o dokonalý pokrm vytvorený na samotnom Olympe, no prakticky stojí krabica do desať eur aj s dovozom. Mimochodom, autori štúdie všetky maily overovali. 6 % bolo na mieste vymyslených alebo chybne zadaných.

Štúdia zo Stanfordu sa predovšetkým snaží upozorniť na nebezpečenstvo zverejňovania osobných údajov, čo špeciálne platí na internete. Reč je o heslách či kontaktných údajoch a aj napriek tomu, že sa podobnými vecami zaoberá mnoho kampaní, ľudia aj ďalej používajú smiešne slabé heslá či sa pripájajú na absolútne neznáme wi-fi siete, len preto, že sú bez hesla. Približne dve tretiny ľudí sa spoliehajú na ľahké heslá, ktoré nosia v hlave. 123456 a password sú stále na vrchole rebríčka najpoužívanejších hesiel.

Napokon, samotnou podstatou štúdie ani nebol pokus s pizzou, no je jej dôležitou súčasťou. Jej autori sa na študentov MIT pokúšali preniesť čo najviac znalostí v oblasti bitcoinu. Mnohí z nich dokonca dostali vytvorené bitcoin peňaženky a štúdia zistila, ako ľahko ľudia prezradia citlivé údaje aj v tejto oblasti. Očividne veľmi ľahko.