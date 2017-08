Slovákom by sa nepáčilo, keby ich deti randili s moslimom, černochom či Židom. V Európskej únii sme sa umiestnili na úplnom dne

Prieskumy verejnej mienky vedia spoločnostiam aj politikom naznačiť, ako sa uberá ich popularita a inštitúcie z nich vedia zistiť, aká nálada vládne v jednotlivých krajinách a regiónoch. Európska komisia preto už od roku 1973 prevádzkuje sériu prieskumov verejnej mienky s názvom Eurobarometer, v rámci ktorého ešte v roku 2015 publikovala správu „Diskriminácia v Európskej únii“. Jej hlavnou súčasťou bol prieskum obsahujúci otázku o tom, do akej miery by boli ľudia komfortní s tým, ak by ich deti začali randiť s príslušníkmi rasových, etnických či náboženských skupín.

Nikto nepredpokladal, že sa Slovensko v pomyselnom meradle tolerancie a akceptácie rozmanitosti umiestni vysoko, ale pozícia na úplnom dne celej Európskej únie na nás veľmi pozitívne svetlo nevrhá. Spoločne s Českom sme ovládli posledné dve miesta, pričom naši českí bratia boli na úplnom chvoste pri otázke o moslimovi (12 percent) a Ázijcovi (25 percent). Slovensko potom získalo poslednú priečku pri otázke o Židovi (36 percent) a nijak sme sa nezaskveli ani pri černochovi. Naopak, na vrchole rebríčka sa vo všetkých štyroch kategóriách vyšvihlo Švédsko. Aj keď údaje pochádzajú z prieskumu a analýzy v roku 2015, vďaka jednému užívateľovi na Reddite z nich vznikli prehľadné mapky aj s percentami a pomaly sa začínajú šíriť aj po našom internete.

