Nahota, šialenstvo a nespútaná zábava. Fascinujúce snímky z legendárneho festivalu Burning Man sú ako z iného sveta

Legendární festival Burning Man, který se každý rok tradičně odehrává v samotném srdci nevadské pouště Black Rock Desert, je událostí, která jinde ve světě zřejmě nemá obdoby. Od jeho vzniku v polovině osmdesátých let se počet účastníků z několika málo stovek postupně rozrostl až k sedmdesátitisícovému davu „zapálených“ nadšenců, kteří sem na konci srpna přijíždějí i z těch nejvzdálenějších koutů Země, aby společně prožili intenzivní týden plný volnosti a nezřízené zábavy. Leckdy i s trochou nahoty. Součástí festivalu jsou především četné hudební koncerty, světelné show, ale taky celá řada dalších představení a aby festival dostál svého jména, celá akce pak vyvrcholí velkolepým podpálením obří lidské postavy vyrobené ze dřeva.

Tuto nezapomenutelnou podívanou si loni nenechal ujít ani dánský fotograf a režisér Anders Overgaard, který po návratu domů zjistil, že se mu podařilo zachytit tolik nádherných a jen stěží uvěřitelných momentů, že se rozhodl vybrat ty nejlepší snímky a svázat je do knihy. Ta dostala název Nothing Left Behind a dává lidem nahlédnout pod pokličku toho, co všechno se dá na bláznivém festivalu Burning Man zažít.

Unikátní fotokniha je doplněná o poetické vyprávění o propojení, které vzniká mezi účastníky festivalu a zdejšími formami umění. Svůj příspěvek v knize má mimo jiné i americký raper P. Diddy. Sám autor o svém zážitku říká následující: „Byl to sen každého fotografa. Před mými zraky se tvořila jedna úžasná scenerie za druhou s překrásnými lidmi v neobyčejných oděvech.“ Tato slova pak už jen podtrhuje ukázka několika impozantních fotografií z Overgaardovy chystané knihy, které si můžete prohlédnout v galerii níže.

Vydání knihy Nothing Left Behind je naplánováno na 27. září 2017 a k této příležitosti se autor také rozhodl v galerii v New York City uspořádat velkou výstavu snímků, které jsou v ní obsaženy. Cena knihy činí 190 dolarů a pokud máte zájem povedenou práci dánského umělce podpořit, zakoupit si ji můžete na jeho oficiálních stránkách. Zde také naleznete ukázku dalších prací.

Zobraziť galériu 15

Pro zakoupení knihy navštivte www.andersovergaard.com/shop/ a nezapomeňte sledovat také umělcův Instagram