V Saudskej Arábii už majú dosť hlúpych trendov. Speváka zatkli za to, že počas koncertu daboval

Mnohým z nás to už lezie na nervy, no väčšinou len pokrútime hlavou a život ide ďalej. No Saudská Arábia ukázala, že s hlúpymi modernými trendami nebude zaobchádzať v rukavičkách a podľa toho sa aj správa. Reč je o dabingu/dab dance, ktorý preslávili raperi, futbalisti či iné celebrity a ľudia to začali robiť prakticky pri každej činnosti. Napríklad taký Pogba si zadaboval s víťaznou trofejou po triumfe v Ligovom pohári a nájdu sa aj experti, ktorí to robia priamo počas zápasu.

Táto forma zábavky sa však jednému človeku nevyplatila a doplatil na to mladý saudský spevák Abdallah Al Shaharani, ktorý bol pred pár dňami zatknutý za dabovanie počas speváckej súťaže. V krajine je toto gesto oficiálne zakázané, keďže je spájané s trávou či inými drogami. Za svoj čin sa už stihol ospravedlniť vláde aj účastníkom koncertu, no mnohí obyvatelia krajiny sú stále pohoršení a svoje postrehy zdieľajú na Twitteri. Jednoducho iný kraj, iný mrav.