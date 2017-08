Aké jednoduché je stať sa instagramovým influencerom so slušným zárobkom? Agentúra vytvorila falošný účet, ktorý si rýchlo našiel sponzorov

Reklama se na nás dnes valí ze všech stran. Televizní spoty, letáky, billboardy a hlavně internetová propagace nás pronásleduje na každém kroku. Právě internet je v současnosti největším a nejschopnějším reklamním místem. Umí na nám ukazovat, co máme rádi a co zrovna potřebujeme. Zejména sociální sítě se dokáží krásně postarat o to, aby se k našim smyslům dostalo to, po čem v hloubi duše tolik lačníme.

A často se také stává, že ne vše je na první pohled takové, jak se může zdát. Marketingová agentura Mediakix se nedávno podívala na zoubek Instagramu, aby zjistila, jak jednoduše se může falešný instagramový účet stát významným marketingovým projektem. Instagram je totiž od roku 2011 jednou z nejrychleji rostoucích mediálních platforem, a proto také často vyhledávaným reklamním trhákem.

Co všechno budeme potřebovat k získání spolupráce s některou z obchodních značek nebo firem? Připravte si název pro falešný účet, pár stock fotografií a nějakou tu korunu na koupi nových followerů nebo lajků. Přesně takový byl postup experimentu v Mediakix. Tam stvořili dva účty – jeden lifestylový s fashion tématikou a druhý cestovatelský. Pro potřeby toho prvního (@calibeachgirl310) najali modelku, která jim pomáhala s tvorbou obsahu. Druhý účet (@wanderingggirl) byl dokonce celý tvořen jen z tzv. stock fotek, tedy těch, které jsou uživatelům volně dostupné na internetu.

Aby se byznys trochu rozjel a značka si potenciálně úspěšného účtu všimla, je samozřejmě třeba sehnat co nejvíce followerů. V Mediakix je začali nakupovat. Nejdříve levně, asi za 3 dolary. Sledující za tuto cenu byli ale dodáváni značně nestabilně, a tak se musela cena zvýšit. Přibližně 8 dolarů na 1 000 nových sledujících denně už byl o něco lepší podnik.

Přibližně po dvou měsících se takto v rámci experimentu povedlo nastřádat asi 50 000 sledujících na prvním účtu a 30 000 na druhém. Následoval nákup komentářů a lajků. Cena komentářů a lajků závisí na několika faktorech – kolik si jich objednáte, v jaké intenzitě přispívání a podobně. V průměru může stát jeden komentář asi 12 centů, tedy něco přes dvě koruny, a 1 000 lajků 4–9 dolarů, tedy přibližně 90 až 200 korun.

Teď už stačí jen uzavřít spolupráci s některou z firem nebo značek. V Mediakix zkrátka denně rozesílali krátké zprávy potenciálním zájemcům a čekali, co se bude dít. Pro každý z účtu zařídili placenou spolupráci se dvěma společnostmi. Ten se skutečnými fotkami si získal firmu s plavkami a potravinovou a nápojovou společnost, ten s nelicencovanými fotkami pak alkoholovou společnost a stejnou potravinovou a nápojovou společnost.

Experiment krásně ukázal, že mnoho firem a společností nedokáže rozeznat pravé účty od těch falešných, což je aktuálním problémem tohoto marketingového průmyslu. Obchodníci a reklamní agentury doufají, že osloví široké publikum na populárních sociálních sítích a rychle tak vstoupí do marketingového prostoru. Jenže falešní influenceři, kteří disponují další řadou nakoupených falešných komentářů a lajků, dokáží placenou spolupráci hezky využít ve svůj prospěch a v konečném výsledku z firem vytáhnout peníze nebo jejich produkty zadarmo.

A není se čemu divit, s počtem zhruba 700 milionů měsíčně aktivních uživatelů je Instagram perfektním prostředím pro marketingový průmysl. Jeho hodnota se dnes odhaduje na neuvěřitelnou jednu miliardu dolarů. Do roku 2019 se má pak zvýšit na dvě miliardy dolarů.