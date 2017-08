Čínská restaurace nabízela ženám slevy podle velikosti jejich poprsí. S dostatečně velkými ňadry mohly mít slevu až 65 procent

Čínská restaurace ve městě Chang-čou vzbudila v posledních dnech v médiích a na sociálních sítích po celém světě nemalé pozdvižení. To kvůli plakátům, kterými majitel nechal svůj podnik ověsit. Reklamním poutačem totiž restaurace lákala zákaznice na slevy odstupňované podle velikosti jejich poprsí. Ženy s těmi nejmenšími prsy tak podle plakátu měly zaplatit o 5 procent méně, zatímco taková zákaznice, která by svými ňadry dokázala naplnit u podprsenky košíček velikosti G, se mohla těšit na slevu ve výši až 65 procent. Plakáty se u restaurace objevily teprve začátkem měsíce, dlouho tam ale nepobyly. Pod návalem kritiky je byl totiž podnik nucen sundat.

Stížnosti, které na stranu restaurace vyrojily, popisovaly tento reklamní tah za „vulgární“ a „diskriminační vůči ženám“. Generální ředitel podniku se naopak bránil tím, že poté, co plakáty vyvěsil, se návštěvnost v jeho restauraci zvedla o zhruba 20 procent. „Některé dívky, které jsme potkali, byly velmi hrdé – neměly se za co stydět,“ uvedl a dodal, že aby se dámy vyhnuly možné trapné situaci při jednání s mužským personálem, mohly se o slevu hlásit raději i servírek. Co si o reklamní taktice restaurace myslíte vy? Podělte se s námi o názor níže v komentářích.

★国際●中国の食堂、ブラの大きさに応じた割引提供で物議 BBC ● BBCモニタリング Image copyright Qianjiang Evening Post Image caption ブラがAカップの人は食事代が5… https://t.co/9I2INBbCwF — 美月4+ (@geigeki_mizuki) 8. srpna 2017